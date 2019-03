Unterhaching: Freilaufender Hund rennt auf Polizeibeamten zu – Polizist gibt Warnschuss ab

Am Donnerstag, 28.03.2019, gegen 08:15 Uhr, war eine freilaufende 3-jährige Hundedame (Schulterhöhe 40-50 cm) mit ihrer 58-jährigen Besitzerin an der Hachinger Haid unterwegs. Plötzlich rannte die Hündin unvermittelt auf einen in der Nähe befindlichen uniformierten Polizeibeamten zu.

Trotz mehrfacher Rufe der Besitzerin, setzte das Tier seinen Lauf fort. Der Polizeibeamte empfand die Situation als potentiell bedrohlich, sodass er sich kurzerhand dazu entschloss, vorsorglich einen einzelnen Warnschuss in die Luft abzugeben. Der Warnschuss zeigte Wirkung, da das Tier abrupt stoppte und zu seiner Besitzerin zurücklief.

Alle Beteiligten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Unbeteiligte wurden nicht gefährdet.