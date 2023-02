Unterhaching: Häusliche Gewalt – 61-Jähriger in Haft

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 20:00 Uhr, begab sich eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München nach langjähriger Häuslicher Gewalt zur Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) um Strafanzeige gegen ihren Lebensgefährten zu erstatten.

Die letzte Tat (Vergewaltigung) ereignete sich in der Nacht von Sonntag, 19.02.2023. Durch den 61-Jährigen wurde ihr in dieser Nacht Schlafmittel verabreicht, um anschließend sexuelle Handlungen an ihr auszuführen. Eine Vielzahl ähnlicher Übergriffe sowie Körperverletzungen musste die 55-Jährige in den letzten Jahren ertragen.

Der 61-Jährige wurde noch am Tag der Anzeigenaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) vorläufig festgenommen. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, die möglicherweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, als auch nach Speichermedien durchsucht.

Die 55-Jährige wurde ärztlich versorgt und untersucht.

Der 61-Jährige wurde am Freitag, 24.02.2023, dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er hat sich nicht nur zu verantworten, wegen Vergewaltigung sondern auch wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen und gefährliche Körperverletzungen.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen zu den aktuellen, als auch zu den früheren Taten werden durch das Kommissariat 22 (Körperverletzungsdelikte) fortgeführt.