Unterhaching: Nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) ein Mann auf, der auf einer Brücke im Landschaftspark stand. Dabei trug er keine Hose und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Anschließend ging der Mann durch ein Gebüsch, um dann dort vor einer auf einer Parkbank sitzenden Frau an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Vor Ort befindliche Polizeibeamte sprachen ihn nun an und er flüchtete. Nach einer längeren Flucht zu Fuß konnte der Tatverdächtige, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, durch die Polizeibeamten gestellt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, weshalb er mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht werden musste. Durch den Widerstand verletzte sich einer der beiden Beamten leicht, war jedoch noch dienstfähig.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er wieder entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.