Unterhaching: Pkw-Fahrerin entzieht sich einer Verkehrskontrolle und kracht in das Dienstfahrzeug der Polizei

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 00:10 Uhr, sollte eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes in der Truderinger Straße in Unterhaching im dortigen „Landschaftspark Hachinger Tal“ von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug befanden sich zudem der 27-jährige Fahrzeughalter (mit Wohnsitz in der Schweiz) sowie als Mitfahrer eine 50-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München und ein 27-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München.

Auf Anhaltesignale zeigte die 25-Jährige keine Reaktion. Erst nach mehrmaligen Anhalteversuchen durch das Dienstfahrzeug verringerte die 25-Jährige die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und wurde immer langsamer, bis sie fast zum Stillstand kam.

Als sich die Polizeibeamten gerade aus dem Fahrzeug begaben, konnten sie erkennen wie die 25-jährige Fahrerin nach hinten auf die Rücksitzbank kletterte und sich das Fahrzeug erneut in Bewegung setzte. Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten sich mit ihrem Fahrzeug vor das anzuhaltende Fahrzeug der 25-Jährigen zu begeben. Da mittlerweile jedoch kein Fahrer mehr auf dem Fahrersitz saß, rollte der Pkw gegen das mittlerweile davor quergestellte Dienstfahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bei der 25-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weswegen eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem ergaben Ermittlungen vor Ort, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie des Fahren ohne Fahrerlaubnis und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.

Gegen den 27-jährigen Fahrzeughalter wurde eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.