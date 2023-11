Untermenzing: Versuchter Geldwechselbetrug mit Falschgeld

Eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München inserierte in einer Zeitung ein Verkaufsangebot ihres Grundstücks. Daraufhin meldete sich am Freitag, 10.11.2023, eine bislang unbekannte Person telefonisch bei ihr und täuschte Kaufinteresse vor. Um seine Kaufabsicht zu bestärken, gab er an, die Bezahlung in Bar leisten zu wollen. Dazu wurde die 83-Jährige gebeten, einen Teil der Geldscheine des unbekannten Täters zu wechseln.

Da der 83-Jährigen diese Verfahrensweise seltsam vorkam, verständigte sie die Polizei. Augenscheinlich ging sie aber auf den Vorschlag des unbekannten Täters ein und vereinbarte mit ihm einen Termin zur Geldübergabe.

Am Donnerstag, 16.11.2023, gegen 17:20 Uhr, sollte es zu der Geldübergabe kommen. Bei dem Anwesen der 83-Jährigen konnte durch zivile Kräfte der Polizei eine 22-jährige Niederländerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgestellt und kurz darauf festgenommen werden. Sie trug eine größere Summe an gefälschtem Bargeld mit sich. Zudem konnte im Umfeld ein 26-jähriger Franzose ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einem Pkw festgestellt werden, welcher die 22-Jährige zum Tatort begleitet hatte.

Als die zivilen Kräfte versuchten den 26-Jährigen mit seinem Pkw anzuhalten, entzog sich dieser zunächst der Maßnahme und flüchtete. Kurz darauf konnte er jedoch von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Beide Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Der unbekannte Anrufer konnte noch nicht ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

Warnhinweis:

Die Münchner Polizei warnt vor dem Auftreten von Geldwechselbetrügern. Insbesondere ältere Menschen werden gebeten, Vorsicht walten zu lassen und auf der Straße und bei Verkaufsgeschäften keinen Geldwechselwünschen unbekannter Personen nachzukommen.