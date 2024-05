Unterschleißheim: Heimlich in der Umkleidekabine gefilmt – Bademeister hält 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest

Am Donnerstag, den 30.05.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Freising dabei beobachtet, wie er in einer Badeanstalt sein Mobiltelefon unter einer Umkleidekabine hielt und dabei zwei weibliche Badegäste filmte bzw. fotografierte.

Bei den Geschädigten handelt es sich um eine 13-Jährige und eine 18-Jährige, welche sich zu dieser Zeit gemeinsam in einer Umkleidekabine umzogen. Nachdem die weiblichen Badegäste auf diesen Vorfall aufmerksam wurden, verständigten sie umgehend einen Bademeister, welcher den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Das Mobiltelefon wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Er wurde nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.