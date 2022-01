Unterschleißheim: Illegales Glücksspiel in einer Gaststätte

Am Freitag, 14.01.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Gaststätte in Unterschleißheim

durchsucht. Hintergrund waren Erkenntnisse, dass dort unerlaubtes Glücksspiel

stattfindet. Auf Grund dieser Erkenntnisse war im Vorfeld ein richterlicher

Durchsuchungsbeschluss erlassen worden. Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden mit

zahlreichen Einsatzkräften vollzogen.

Zu diesem Zeitpunkt wurden 20 Personen in der Gaststätte festgestellt, wovon sich 16

Personen in einer Spielsituation befanden. Bei den einzelnen Personen wurden teilweise

höhere Bargeldbeträge in verschiedenen Taschen am Körper aufgefunden. Einige der Spieler hatten zudem in vor der Gaststätte abgestellten Fahrzeugen Bargeld verwahrt.

Sämtliche Gelder der Spieler wurden sichergestellt oder beschlagnahmt.

Der Gaststättenbetreiber, welcher zunächst nicht anwesend war, traf während der

laufenden Durchsuchung an der Gaststätte ein. Da auch für sein Privatanwesen ein

Durchsuchungsbeschluss bestand, wurde dieses ebenfalls durchsucht. Dort konnte eine

größere Bargeldsumme beschlagnahmt werden.

Noch während der laufenden Durchsuchung fuhr ein BMW mit durchdrehenden Reifen

am Parkplatz vor. Bei dem Fahrer ergab sich Verdacht auf vorangegangenen

Betäubungsmittelkonsum. Eine Anzeige auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit

wurde erstattet.

Neben den mitgeführten Mobiltelefonen der Beschuldigten wurden zusätzlich die

verwendeten Spielutensilien sichergestellt. Des Weiteren wurde Bargeld in Höhe von

mehreren Zehntausend Euro beschlagnahmt. Zur Anzeige kamen ferner mehrere

gewerbe- und gaststättenrechtliche Verstöße. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine

offen ausgestellte Weinflasche festgestellt, auf deren Etikett ein Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen abgebildet war. Diese wurde ebenfalls

beschlagnahmt und es erfolgte eine entsprechende Anzeige.

Bei einer der angetroffenen Personen, bei welcher während der Durchsuchung

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde der Fahrzeugschlüssel

sichergestellt, da diese mit dem Pkw nach Hause fahren wollte.

Das Kommissariat 33 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.