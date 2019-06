Untersendling: Drei falsche Polizeibeamten festgenommen

In der Nacht von Sonntag, 16.06.2019, auf Montag, 17.06.2019 wurde eine 63-jährige Münchnerin mehrfach von einem unbekannten Täter, der sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. Er gab an, dass er Herr Schwarz heiße und erzählte, dass in der Nähe ein Einbrecher festgenommen worden sei, dieser habe eine Liste mit Adressen und Namen bei sich geführt. Auf dieser Liste befände sich der Name der 63-jährigen Münchnerin an erster Stelle.

Im weiteren Gespräch gab der falsche Polizeibeamte an, dass jemand zu ihr nach Hause kommen würde, um ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Da die Münchnerin hinter den Anrufen eine betrügerische Absicht vermutete, alarmierte sie den Polizeinotruf.

Werbung / Anzeige

Im Verlauf der Nacht nahmen die Täter mehrfach telefonisch Kontakt mit der Münchnerin auf. Am Morgen des 17.06.2019, gegen 05:00 Uhr, wurde sie angewiesen, eine Tüte mit Wertsachen vor die Wohnungstür zu legen. Darüber verständigte sie erneut die Polizei.

Bei der Abholung wurde ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Esslingen festgenommen.

Bei der Fahndung konnte wurde ein Pkw in Tatortnähe festgestellt, in dem sich zwei Männer befanden. Diese sind ebenfalls tatverdächtig und wurden festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 38-Jährigen und einen 53-Jährigen (beide aus dem Landkreis Esslingen).

Die drei Tatverdächtigen werden heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.