Untersendling: Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Am Dienstag, 03.01.2023, gegen 15:30 Uhr, meldete sich eine 72-Jährige aus München beim Polizeinotruf 110 und gab an Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sandte ein unbekannter Täter der 72-Jährigen eine WhatsApp-Nachricht in welcher dieser sich als Tochter der 72-Jährigen ausgab. Im weiteren Verlauf bat die vermeintliche Tochter um Geld zur Anschaffung neuer Elektrogeräte. In der Folge überwies die 72-Jährige mehrere tausend Euro an ein zuvor angegebenes Konto. Erst in der weiteren Folge fiel ihr der Betrug auf.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 76 (Betrugsdelikte).

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor der Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus.

Verhaltenshinweis: