Unterstützung für Alleinerziehende – SPD/Volt erwirkt Verbesserungen bei Kitaplatzsuche

Schneller zum Kita-Platz: Nach einem Antrag der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat führt das Referat für Bildung und Sport zwei Neuerungen im Online-Anmeldesystem Kitafinder ein. Künftig wird es möglich sein, mehrere Wunscheinrichtungen anzugeben. Zudem wird den Bedürfnissen von Alleinerziehenden besser Rechnung getragen.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat zum 1.11.2015 den Kitafinder eingeführt: Damit stand erstmals ein trägerübergreifendes System für die Suche nach einem Betreuungsplatz zur Verfügung. Eltern müssen jetzt nicht mehr ihre Wunscheinrichtung persönlich abklappern, sondern können einen Großteil der Betreuungsplätze über eine Online-Plattform buchen.

Seit der Einführung wurde der Kitafinder immer weiter verbessert und erhält nun auf Initiative der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat zwei weitere entscheidende Optimierungen. Zum einen wird es ab dem Kindergartenjahr 2024/25 möglich sein, mehr Wunscheinrichtungen anzugeben, was die Suche vereinfacht und schneller zu Treffern führt. Zum anderen wird den Bedürfnissen von Alleinerziehenden, Familien mit Behinderung des Kindes oder eines Elternteils und Familien mit zu pflegenden Angehörigen voraussichtlich ab dem Kindergartenjahr 2025/26 besser Rechnung getragen.

„Jede Familie ist einzigartig – und braucht eine passende Kinderbetreuung. Deshalb entwickeln wir den Kitafinder weiter und passen ihn an die vielfältigen Lebenssituationen an. Es wird möglich, mehr Wunscheinrichtungen anzugeben. Auch den Bedürfnissen von Alleinerziehenden wird besser Rechnung getragen. Während die CSU nur polemisch Plakate in die Kamera hält und keine Lösungen liefert, arbeiten wir für Münchens Familien.”

Lena Odell, SPD-Stadträtin