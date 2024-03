Unterwegs an Ostern: Tourentipps vom DAV

Das Osterwetter: Schnee in den Bergen, Wärme im Tal

An Ostern ist für jede Sportart etwas dabei: Wanderfans können sich auf 20 Grad und mehr freuen, zum Beispiel im Bayerischen Wald oder der Fränkischen Schweiz. Und auch die Sonne sollte nach Karfreitag recht beständig scheinen. Zudem sind in den bayerischen Voralpen die Berge bis rund 1000 Meter bereits relativ schneefrei.

Anders sieht es im Gebirge rund um den Alpenhauptkamm aus: Hier prognostiziert das DAV-Bergwetter für das Osterwochenende eher Schneefall bei Winden bis zu 65 km/h in hohen Lagen. Als sonnigster Tourentag gilt der Samstag.

Skitouren und Skihochtouren: Aktuelle Möglichkeiten und Lawinensituation

Wer sich auf Skitouren in der Nähe beschränken möchte, sollte einen möglichst hoch gelegenen Startpunkt wählen und sich im Wald auf ein paar Tragepassagen einstellen. Besser ist die Situation im Hochgebirge: „Aktuell liegt am Alpenhauptkamm und insbesondere in den höher gelegenen Gebieten auf der Alpensüdseite noch viel Schnee. In den letzten Tagen kam in den Nordstaulagen eine weitere Ladung hinzu. Bis zum Osterwochenende soll es dann in den hohen Lagen der Alpen noch einmal schneien, mit einem Schwerpunkt in den Südalpen“, erklärt Benedikt Trübenbacher von der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins.

Die Lawinenlageberichte der Ostalpen weisen aktuell auf ein Triebschneeproblem im Hochgebirge hin. „Durch starken Wind und Neuschnee in den nächsten Tagen gehen wir auch von einem Anstieg dieser Lawinengefahr aus“, so Trübenbacher. Zudem kommen frühjahrstypische Probleme wie Nass- und Gleitschneelawinen in den mittleren bis höheren Lagen hinzu. Ein frühzeitiger Aufbruch und rechtzeitige Rückkehr sind deshalb umso wichtiger. „Man sollte in jede Tourenplanung den aktuellen Lawinenlagebericht einbeziehen und darauf basierend eine vorsichtige und überlegte Tourenwahl treffen.” Während der Tour können Gefahrenstellen anhand von Windverfrachtungen, Gleitschneemäulern oder nassen Lockerschneelawinen im Gelände erkannt werden. Bei stark durchnässter Schneedecke sollte hingegen besser auf Skitouren verzichtet werden.

Wanderungen im Frühling

Wander*innen, die die Bergwelt zu Fuß erkunden möchten, sollten sich auf wechselhafte Bedingungen einstellen. „Oft ist es im Tal schon sehr warm und sonnig, doch am Berg können Temperaturen deutlich tiefer sein und es kann auch lokal noch sehr viel Schnee liegen“, erklärt DAV-Experte Benedikt Trübenbacher. „Am besten, man wählt für die Osterferien daher Wanderungen bis maximal 1000 Meter Höhe an südseitigen Hängen.”

Was die richtige Ausrüstung für Wanderungen mit möglichem Schneekontakt angeht, so sollten Grödel und Stöcke genauso dabei sein, wie Handschuhe, Mütze und eine warme Jacke. Achtung: Sonnenschutz (Sonnenbrille und Sonnencreme) nicht vergessen! Für Schneefelder braucht man außerdem festere und höhere Schuhe als auf Sommerwanderungen. Gamaschen verhindern, dass Schnee in die Schuhe fällt, falls man tiefer einsinkt.

Alpenvereinshütten: meist noch geschlossen

Gerade Wanderfans können sich häufig zu Ostern noch nicht mit über eine Stärkung auf einer Alpenvereinshütte freuen – lediglich manche Hütten in den niederen Höhenlagen der bayerischen Voralpen haben derzeit geöffnet. Einen Anhaltspunkt liefert unser Artikel zu Hüttenöffnungszeiten.

Wer sich auf Skihochtouren begibt, hat derzeit eine etwas größere Auswahl. Welche Hütten spontan über Ostern noch Plätze frei haben, können Interessierte unter dem Link „Last-Minute-Hüttenbett“ abrufen.