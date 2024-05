Unterwegs in meiner Stadt – Eine Familienausstellung für Kinder ab 4 Jahren 15. Juni 2024 bis 09. März 2025

Endlich Neuigkeiten aus dem Kindermuseum München!

Die Stadt München ist ständig in Bewegung. Tausende Menschen sind täglich unterwegs – sei es zur Arbeit, zur Schule, um Einkäufe zu erledigen oder um Besuche zu machen. Sie gehen zu Fuß, düsen mit ihrem Roller, strampeln auf ihrem Fahrrad oder gelangen mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto an ihr Ziel.

Aber können sich alle Menschen gleich gut in der Stadt bewegen? Wie bist du unterwegs in München? Wie kommst du zur Schule oder zur Kita?

In der Ausstellung „Unterwegs in meiner Stadt“ nehmt ihr die unterschiedlichen Möglichkeiten der Fortbewegung – also die Mobilität – in unserer Stadt unter die Lupe. Macht euch auf die Socken und testet verschiedene Schuhe. Probiert, einen Bus zu steuern und erstellt selbst Netzpläne für die öffentlichen Verkehrsmittel. Erfahrt, wie ihr sicher zur Schule und in die Kita kommt, welche Regeln es im Straßenverkehr zu beachten gilt, testet eure Reaktionsgeschwindigkeit und erfindet neue Verkehrsschilder.

Wie wir uns in der Stadt bewegen, hat einen großen Einfluss auf die Umwelt und die ganze Gesellschaft. Wie sind die Kinder früher zur Schule gekommen und wie hat sich das verändert? Wie passen die Verkehrsmittel nebeneinander auf die Straße und was hat das mit dem Klima zu tun?

Finde heraus, wie viel Platz ein einziges Auto braucht, wie viel CO2 die verschiedenen Verkehrsmittel verursachen und welche Auswirkungen die Mobilität auf unsere Gesundheit hat. Wie kommen wir wohl in Zukunft von A nach B? Was ändert sich, was bleibt gleich?

Seid ihr startklar? Dann macht den ersten Schritt unterwegs in eure Stadt.

Das Kindermuseum München

Das Kindermuseum ist eine Institution für alle Kinder und ihre Familien, das jeden einlädt, mitzumachen, mitzuspielen, zu basteln und zu werkeln, auszuprobieren und zu forschen. Ein Museum, das erst mit seinen Besuchern, ihren Ideen und ihrer Fantasie zu leben beginnt. Jedes Jahr wechseln die Ausstellungen, alle sind interessant und unterhaltsam, lehrreich und lustig, die Themen neu und spannend.

Gezeigt werden wechselnde interaktive Ausstellungen zu Phänomenen aus Kunst, Kultur, Technik, Geschichte und Natur – speziell für Kinder und Familien. Dank des besonderen Vermittlungs-prinzips „hands on!“ können die jungen Besucher die Themenwelten der Ausstellungen auf ihre eigene Art und Weise und in ihrem eigenen Rhythmus erleben. Im Mittelpunkt steht das Entdecken, Experimentieren, Selbst-Ausprobieren und Verstehen.

Das Kindermuseum München wurde 1990 gegründet und leistet seit über drei Jahrzehnten einen wertvollen Beitrag, um kindgerechtes Wissen an Kinder und Jugendliche zu vermitteln.

2001 wurde das Museum als gemeinnütziger, anerkannter Verein eingetragen und arbeitet bis heute als freier Träger im Auftrag des Kulturreferats der Landeshauptstadt München.

Achtung, das Kindermuseum München hat eine neue Adresse:

– Willy-Brandt-Allee 1o, 81829 München Anreise: U2 Messestadt West

Öffnungszeiten der Ausstellung:

– Schulzeit: Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr, Freitag 14.00 – 19.00 Uhr, Wochenende 10.00 – 17.00 Uhr

Ferien: Dienstag – Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr, Freitag bis 19.00 Uhr