Unwetter endet glimpflich

Der starke Wind hat in der vergangenen Nacht in München zu insgesamt 16 unwetterbedingten Einsätzen geführt. Die Mehrzahl der Meldungen ging bis 23 Uhr ein. Größere Auswirkungen blieben aus, verletzt wurde niemand.

Trotz des angekündigten Unwetters blieb die Landeshauptstadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von größeren Schäden verschont. Die Einsatzzahlen stellten für die zehn Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr mit 22 Standorten keine nennenswerte Mehrbelastung dar.

Meistens mussten umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste beseitigt werden. Auch Gebäudeteile, Bauzäune und eine Mobiltoilette mussten aufgerichtet und gesichert werden.

Zum Teil kam hierfür schweres Gerät zum Einsatz. So wurde in der Eichenauer Straße ein Wechselladerfahrzeug mit Kran von den Einsatzkräften zum Zerteilen eines Baumes nachgefordert.

Zwei Personen hatten in der Bodenseestraße großes Glück. Hier stürzte eine Kabelbrücke an der Zufahrt zu einem Baumarkt-Parkplatz ein, als sie sich mit ihrem Pkw genau darunter befanden. Da sich das Fahrzeug nicht mehr aus der verzwickten Lage befreien ließ, musste die Feuerwehr tätig werden. Nachdem die Konstruktion teilweise demontiert worden war, konnte die Querstrebe mit Muskelkraft vom Fahrzeug gehoben werden. Am Pkw entstand ein leichter Schaden am Dachbereich, die beiden Personen kamen mit dem Schrecken davon.

Der entstandene Sachschaden im gesamten Stadtgebiet kann von der Feuerwehr München nicht beziffert werden.