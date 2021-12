Update 03.12.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle – Die 7-Tage-Inzidenz für München liegt bei 422,9

In München wurden für Donnerstag, 2. Dezember, 934 neue Corona-Fälle und 6 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 128.756 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 112.795 Personen, die bereits genesen sind, 14.460 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.501 Todesfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt laut RKI 422,9 (Stand 3.12.). Die nach Impfstatus differenzierte 7-Tage-Inzidenz liegt bayernweit bei den vollständig Geimpften bei 103,1 und bei den Ungeimpften bei 1.616,4 (Quelle: LGL; Stand 2.12.)

Bislang (Stand 1.12.) wurden in München insgesamt 2.160.944 Impfungen durchgeführt (1.013.905 Erst- und 958.113 Zweitimpfungen sowie 188.926 Drittimpfungen). Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung allen Personen ab 12 Jahren. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die impffähige Bevölkerung ab 12 Jahren, bei den Erstimpfungen bei 76,9 % und bei den Zweitimpfungen bei 72,6 % (Münchner Gesamtbevölkerung 68,1 % / 64,4 %).

Die Reproduktionszahl für München liegt bei 0,85 (Stand 3.12.) – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 85 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Der R-Wert für München wird vom Statistischen Beratungslabor des LMU-Instituts für Statistik auf Basis eines Nowcastings ermittelt (corona.stat.uni-muenchen.de/nowcast) und beinhaltet eine statistische Unsicherheit, die von einem 95%-Konfidenzintervall abgebildet wird. Das heißt, dass Schwankungen im Rahmen dieses Konfidenzintervalls statistisch gesehen nicht signifikant sind. Für die aktuelle Reproduktionszahl von 0,85 liegt diese Spannbreite zwischen 0,79 und 0,9.

Mehr Daten, Grafiken und Erläuterungen gibt es unter muenchen.de/coronazahlen

Alle offiziellen Informationen der Stadt zur Corona-Situation unter muenchen.de/corona

Verschärfte Coronaregeln: