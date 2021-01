Update 04.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Mittwoch, 30.12.2020, 06:00 Uhr, bis Montag, 04.01.2021, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Knapp 5.900 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 706 Verstöße angezeigt. In 195 Fällen ging

es um die Ausgangssperre.

Am Sonntag, 03.01.2021, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizei eine Party in einer

Wohnanlage für Studenten in Freimann mitgeteilt. Die eingesetzten Kräfte stellten neun

feiernde Personen fest, welche alle Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erhielten.

Wegen eines in der Wohnung offen liegenden Butterflymessers, bei dem es sich um einen

verbotenen Gegenstand handelte, wurde dazu eine Anzeige wegen Verstoß gegen das

Waffengesetz erstellt. Weiterhin wurde in einer benachbarten Wohnung Marihuanageruch

festgestellt. Dort konnte ein 26-Jähriger angetroffen werden, bei dem eine geringe Menge

Marihuana aufgefunden wurde. Er erhielt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das BtMG.

Am Sonntag, 03.01.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Glaubensgemeinschaft einen Gottesdienst in einem Gebäude in Obersendling mit einer

hohen Personenzahl abhalten soll. Vor Ort konnten schließlich insgesamt 76 Erwachsene

und 60 Kinder angetroffen werden. Die Abstände wurden nicht eingehalten und es wurden

auch nicht die erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Dazu wurde der Raum, welcher für diese Personenzahl viel zu klein war, auch nicht gelüftet und der

Verantwortliche konnte kein Hygienekonzept vorweisen. Aus diesem Grund wurde die Veranstaltung aufgelöst. Alle erwachsenen Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Sonntag, 03.01.2020, gegen 17:40 Uhr, stellte eine Streife mehrere Personen in einer Gaststätte in der Maxvorstadt fest. Insgesamt wurden in der Räumlichkeit neun Personen angetroffen, welche dort auch bewirtet wurden. Entsprechende Anzeigen, auch gegen den Betreiber, wurden erstellt.