Update 10.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Am Samstag, 09.01.2021, gegen 20:20 Uhr, wurde der Polizei eine Party in einer

Wohnung am Hart mitgeteilt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine

lautfeiernde Hochzeitsgesellschaft angetroffen. Es waren über 15 Personen aus mehreren

Hausständen anwesend, welche sich unkooperativ verhielten und die Personalienangabe

verweigerten. Es wurden mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt

und insgesamt 20 Anzeigen gefertigt.

Am Samstag, 09.01.2021 gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei eine laute Party in einer

Wohnung in Schwabing-West mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei versuchten einzelne

Personen zu fliehen. Eine Person verletzte sich bei der Flucht aus einem Fenster leicht

und bat um einen Rettungsdienst. Insgesamt wurden zwölf Personen festgestellt und nach

dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Weiterhin wurden im Rahmen des Einsatzes

Betäubungsmittel aufgefunden und Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen des

Betäubungsmittelgesetzes gefertigt.