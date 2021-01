Update 11.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Freitag, 08.01.2021, 06:00 Uhr, bis Montag, 11.01.2021, 06:00 Uhr, gab

es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 4.600 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 315 Verstöße angezeigt. In 102 Fällen ging

es um die Ausgangssperre.

Am Montag, 11.01.2021, gegen 01:45 Uhr, rief ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 an und

er teilte mit, dass in einer Wohnung in der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn sich

viele Personen aufhalten würden, die dort laut feierten.

Eine Streife der Polizeiinspektion 28 (Ottobrunn) fuhr zu der Wohnung und traf dort auf

sieben Personen, die miteinander feierten. Eine Person wohnte dort und die anderen

sechs waren an verschiedenen Wohnsitzen gemeldet (5 x München und 1 x Landkreis

Traunstein).

Alle wurden wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzregelungen angezeigt und die

haushaltsfremden Personen mussten die Wohnung verlassen.