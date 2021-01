Update 12.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Montag, 11.01.2021, 06:00 Uhr, bis Dienstag, 12.01.2021, 06:00 Uhr,

gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 1.600 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 46 Verstöße angezeigt. In 11 Fällen ging es

um die Ausgangssperre.

Am Montag, 11.01.2021, gegen 18.00 Uhr, rief ein Mitteiler beim Polizeinotruf 110 an und

er informierte darüber, dass er gesehen hatte, dass sich in einem gastronomischen

Betrieb in der Wenzelstraße im Stadtteil „Am Hart“ mehrere Personen befänden, die dort

Alkohol konsumieren würden.

Eine Streife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) fuhr zur Örtlichkeit und traf in dem

gastronomischen Betrieb auf vier Personen (30 bis 38 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in

München), die dort zusammensaßen, die erforderlichen Mindestabstände zueinander

nicht einhielten und keine Masken trugen.

Alle vier Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt

und mussten die Örtlichkeit verlassen.