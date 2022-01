Update 13.01.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle – Die 7-Tage-Inzidenz für München liegt bei 645,3

In München wurden für Mittwoch, 12. Januar, 2.369 neue Corona-Fälle (einschließlich 359 Nachmeldungen) und keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 158.744 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 141.814 Personen, die bereits genesen sind, 15.270 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.660 Todesfälle.

In den vergangenen zwei Wochen wurden dem Gesundheitsamt 5.609 Omikron-Verdachtsfälle (B.1.1.529) und 1.077 Fälle der Variante B.1.617 (davon 741 Delta- (B.1.617.2) und 6 Kappa-Fälle (B.1.617.1)) gemeldet. Alpha-, Beta- und Gamma-Fälle wurden nur noch vereinzelt berichtet.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt laut RKI 645,3 (Stand 13.1.).

Bislang (Stand 11.1.) wurden in München insgesamt 2.592.722 Impfungen durchgeführt (1.059.825 Erst- und 1.007.526 Zweitimpfungen sowie 525.371 Drittimpfungen). Impfungen durch Betriebsärzt*innen wurden bislang nicht erfasst. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, bei den Erstimpfungen bei 71,2 %, bei den Zweitimpfungen bei 67,7 % und bei den Drittimpfungen („Boosterimpfung“) bei 35,3 %.

Für Kinder unter 5 Jahren (5,3 % der Bevölkerung) gibt es allerdings keinen zugelassenen Impfstoff, sodass die Münchner Impfquote für die impffähige Bevölkerung (5+) bei 75,2 / 71,5 / 37,3 Prozent (Erst- / Zweit- / Drittimpfung) liegt.

Die Reproduktionszahl für München liegt bei 1,43 (Stand 13.1.) – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 143 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Der R-Wert für München wird vom Statistischen Beratungslabor des LMU-Instituts für Statistik auf Basis eines Nowcastings ermittelt (corona.stat.uni-muenchen.de/nowcast) und beinhaltet eine statistische Unsicherheit, die von einem 95%-Konfidenzintervall abgebildet wird. Das heißt, dass Schwankungen im Rahmen dieses Konfidenzintervalls statistisch gesehen nicht signifikant sind. Für die aktuelle Reproduktionszahl von 1,43 liegt diese Spannbreite zwischen 1,33 und 1,54.

