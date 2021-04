Update 13.4.: „Notbremse“ greift ab Mittwoch, 0 Uhr

Nachdem am gestrigen Montag die Münchner 7-Tage-Inzidenz zum dritten Mal in Folge über 100 lag, gelten gemäß Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab morgigen Mittwoch, 14. April, 0 Uhr, wieder verschärfte Lockdown-Regeln. Damit sind unter anderem private Zusammenkünfte nur möglich für die Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet). Außerdem tritt zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Ausgangssperre in Kraft. Bei einer Inzidenz über 100 bis 200 ist Terminshopping mit Coronavirustest möglich („Click und Meet“).

Für alle Läden, die inzidenzunabhängig geöffnet sind wie beispielsweise Nahrungsmittelläden und Drogerien, sind weder Termin noch Test nötig. Alle Lockdown-Regeln finden sich hier: muenchen.de/corona