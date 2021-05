Update 14.05.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Mittwoch, 12.05.2021, 06:00 Uhr, bis Freitag, 14.05.2021, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt und Landkreis München), um die Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 2.700 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 54 Verstöße angezeigt.

Am Donnerstag, 13.05.2021, gegen 20:25 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 und er teilte mit, dass vor einer Gaststätte in der Astallerstraße im Westend viele Leute sitzen und laut feiern würden.

Drei Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und trafen dort auf elf männliche Personen im Alter von 33 bis 64 Jahren, die dort ohne Masken und Mindestabstände an zwei Tischen saßen und Alkohol konsumierten. Unter den Personen befand sich auch der Verantwortliche für die Gaststätte. Es gab keine Dokumentationen über Corona-Tests, die Personalien der Gäste und auch die Uhrzeit der Besuche.

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und der für die Gaststätte Verantwortliche wurde zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Gaststättengesetz angezeigt.

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 00:05 Uhr, informierte ein Anwohner in Untergiesing den Polizeinotruf 110 darüber, dass er aus Richtung der Braunauer Eisenbahnbrücke laute Musik hören würde.

Zwei Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und trafen unter der Eisenbahnbrücke acht Personen (sieben Männer und eine Frau, im Alter von 20-45 Jahren) an, die dort mit Musik miteinander feierten.

Die Personen stammten aus verschiedenen Haushalten und wurden wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung erhielten sie Platzverweise und mussten die Örtlichkeit verlassen.

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 00:05 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110 darüber, dass in einer Wohnung in der Melusinenstraße in Ramersdorf mehrere Personen wären, die dort feiern würden.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei wurden zur Wohnung geschickt und trafen dort auf 24 männliche Personen im Alter von 20 bis 58 Jahren, die sich dort für eine private Feier einfunden hatten.

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und mussten die Örtlichkeit danach verlassen.