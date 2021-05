Update 16.05.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 00:20 Uhr, informierte ein Mitteiler den Polizeinotruf 110 darüber, dass in einem Haus in der Schleißheimer Straße in Milbertshofen eine laute Party mit vielen Personen stattfinden würde.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Örtlichkeit und trafen in dem Haus im Keller in einem Gemeinschaftsraum auf 17 Personen (zehn Männer und sieben Frauen, 13 mit Wohnsitzen in München, drei in Frankfurt und einer in Hamburg, im Alter von 21 bis 27 Jahren), die dort zusammen feierten. Es wurden keine Abstände zueinander eingehalten und keine Masken getragen. Dazu stammten alle aus unterschiedlichen Haushalten.

Sie wurden wegen Verstößen des Infektionsschutzgesetzes angezeigt und die Party wurde beendet.

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 19:15 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf 110, dass unter der Wittelsbacherbrücke eine Party mit lauter Musik und vielen Personen stattfinden würde.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und stellten sowohl im Bereich der Wittelsbacher- als auch der Reichenbachbrücke mehrere Personen fest, die dort feierten.

Alle Partys wurden eingestellt und 27 Personen wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Über 50 Personen erhielten Platzverweise und eine betrunkene Minderjährige wurde ihren Eltern übergeben.

Am Sonntag, 16.05.2021, gegen 01:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert, dass in einer Wohnung in der Schellingstraße in der Maxvorstadt eine laute Party stattfinden würde.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Einsatzörtlichkeit und konnten dort eine Wohnung lokalisieren, in der eine laute Party stattfand. In der Wohnung befanden sich neun Personen (sieben Männer und zwei Frauen, im Alter von 22 bis 24 Jahren, sechs mit Wohnsitzen in München und drei im Landkreis München).

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt und die Party wurde beendet.