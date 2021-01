Update 17.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 23:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 darüber informiert,

dass in einer Wohnung in der Gaißacher Straße in Mittersendling eine laute Party mit

mehreren Personen stattfinden würde.

Drei Streifen der Münchner Polizei fuhren zu der Örtlichkeit und trafen in der Wohnung

auf acht Personen (zwei Frauen und sechs Männer, 21-36 Jahre alt). Vier Personen

wohnten in der Wohnung und die anderen vier waren an anderen Wohnsitzen in München

gemeldet.

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Eine 23-

jährige Bewohnerin beleidigte eine eingesetzte Beamtin mit sittlich abwertenden Äußerungen. Sie wurde wegen der Beleidigung angezeigt. Dazu wurde auch die

Ruhestörung angezeigt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unzulässigem Lärm

wurde erstellt.

Danach mussten die nicht dort wohnhaften Personen die Wohnung verlassen.

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 23:35 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine laute

Party mit mehreren Personen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Hahnenstraße in der Maxvorstadt informiert.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zur Örtlichkeit und trafen in der Wohnung

auf vier Personen (zwei Frauen und zwei Männer, 23-25 Jahre alt aus München und dem

Landkreis Starnberg). Eine der Personen war in der Wohnung gemeldet.

Die Beamten stellten ein offenes Fenster fest und bemerkten, dass sich auf einem Dach

eines dortigen Rückgebäudes zwei Personen befanden (eine 24-Jährige und ein 32-

Jähriger, beide aus München), die sich anscheinend durch das Fenster auf das Dach

begeben hatten. Die beiden wurden aufgefordert über eine dortige Feuerleiter das Dach

zu verlassen und in den Innenhof zu gelangen.

Die 24-Jährige versuchte in die Wohnung zurück zu klettern, wobei sie abstürzte. Sie fiel

aus ca. vier Meter Höhe auf ein dortiges Kiesbett, wo sie stehend aufkam. Sie war danach

ansprechbar. Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde ein Rettungswagen alarmiert,

der sie in ein Krankenhaus brachte.

Alle wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Zudem

wurde auch die Ruhestörung angezeigt.