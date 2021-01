Update 18.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Freitag, 15.01.2021, 06:00 Uhr, bis Montag, 18.01.2021, 06:00 Uhr, gab

es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 4.000 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 276 Verstöße angezeigt. In 101 Fällen ging

es um die Ausgangssperre.

Am Samstag, 16.01.2021, gegen 16:15 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife ein stark

erhöhtes Personenaufkommen im Luitpoldpark festgestellt. Nach den bisherigen

Feststellungen waren ca. 200 Menschen dort unterwegs, so dass zum Teil die Abstände

dort nicht mehr eingehalten werden konnten. Durch Lautsprecherdurchsagen wurden die

Personen dazu aufgefordert, die Vorschriften zur Corona-Pandemie einzuhalten.

Konkrete Verstöße konnten in der Folge nicht mehr festgestellt werden.

Am Sonntag, 17.01.2021, gegen 15:00 Uhr, stellte eine Streife ca. 100 Personen auf der

Eisfläche des Nymphenburger Kanals fest, obwohl das Betreten dort mittels

Hinweisschildern untersagt ist. Alle Personen wurden mittels Lautsprecherdurchsagen

aufgefordert den Bereich zu Verlassen. Zu konkreten Verstößen gegen das

Infektionsschutzgesetz kam es nicht.

Am Sonntag, 17.01.2021 gegen 18:00 Uhr, wurde mitgeteilt, dass eine größere Anzahl

von Jugendlichen gänzlich ohne Abstandseinhaltung im Bereich des PEP zusammensteht

und dort Musik hört. Durch die Polizei konnten hier vor Ort schließlich 10 Personen

angetroffen werden. Alle wurden in der Folge nach Hause geschickt und wegen Verstoß

gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Sonntag, 17.01.2021 gegen 18:15 Uhr, wurden an einem Wanderparkplatz in

Hohenschäftlarn 11 Personen mit 8 Fahrzeugen angetroffen, die dort Driftübungen

durchführten. Alle wurden daraufhin in der Folge wegen des Verstoßes nach dem

Infektionsschutzgesetz angezeigt.