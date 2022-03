Update 18.03.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle – Die 7-Tage-Inzidenz für München liegt bei 1.718,1

In München wurden für Donnerstag, 17. März, 4.782 neue Corona-Fälle (einschließlich 745 Nachmeldungen) und 2 weitere Todesfälle gemeldet. Nachmeldungen entstehen in der Regel dadurch, dass ein positives PCR-Testergebnis rückdatiert werden muss, wenn dazu ein vorab erfolgter positiver Schnelltest vorliegt. Dieses Vorgehen schreibt das LGL so vor.

Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 384.301 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 343.304 Personen, die bereits genesen sind, 39.125 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.872 Todesfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt laut RKI 1.718,1 (Stand 18.3.).

Bislang (Stand 16.3.) wurden in München insgesamt 2.814.502 Impfungen durchgeführt (1.079.683 Erst- und 1.053.472 Zweitimpfungen sowie 681.347 Drittimpfungen). Impfungen durch Betriebsärzt*innen wurden bislang nicht erfasst. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die Gesamtbevölkerung bei den Erstimpfungen bei 72,5 %, bei den Zweitimpfungen bei 70,8 % und bei den Drittimpfungen („Boosterimpfung“) bei 45,8 %.

Für Kinder unter 5 Jahren (5,3 % der Bevölkerung) gibt es allerdings keinen zugelassenen Impfstoff, sodass die Münchner Impfquote für die impffähige Bevölkerung (5+) bei 76,6 / 74,8 / 48,4 Prozent (Erst- / Zweit- / Drittimpfung) liegt.

Die Reproduktionszahl für München liegt bei 1,08 (Stand 18.3.) – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 108 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Der R-Wert für München wird vom Statistischen Beratungslabor des LMU-Instituts für Statistik auf Basis eines Nowcastings ermittelt (corona.stat.uni-muenchen.de/nowcast) und beinhaltet eine statistische Unsicherheit, die von einem 95%-Konfidenzintervall abgebildet wird. Das heißt, dass Schwankungen im Rahmen dieses Konfidenzintervalls statistisch gesehen nicht signifikant sind. Für die aktuelle Reproduktionszahl von 1,08 liegt diese Spannbreite zwischen 1,04 und 1,12.

Mehr Daten, Grafiken und Erläuterungen gibt es unter muenchen.de/coronazahlen

Alle offiziellen Informationen der Stadt zur Corona-Situation unter muenchen.de/corona