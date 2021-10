Update 18.10.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle in München – 7-Tage-Inzidenz liegt bei 94,9

In München wurden für Sonntag, 17. Oktober, 159 neue Corona-Fälle (einschließlich 152 Nachmeldungen) und ein weiterer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind in der Landeshauptstadt damit bislang 90.284 Infektionen bestätigt. In dieser Zahl enthalten sind 85.810 Personen, die bereits genesen sind, 3.125 aktuell Infizierte sowie insgesamt 1.349 Todesfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt laut RKI 94,9 (Stand 18.10.). Betrachtet man die 7-Tage-Inzidenz differenziert nach dem Impfstatus der neu Infizierten, so liegt die Inzidenz bei nicht gegen Corona geimpften Personen aktuell bei 253,2 und bei vollständig Geimpften bei 23,2 (Stand 17.10.).

Für München gilt die Inzidenzeinstufung „über 35“ (muenchen.de/corona).

Ob über die aktuellen Regelungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hinaus weitergehende Maßnahmen ergriffen werden müssen, richtet sich nach der bayerischen Krankenhaus-Ampel als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems.

Aktuell steht die bayerische Krankenhaus-Ampel auf Grün.

Stufe Gelb gilt, sobald bayernweit innerhalb der letzten 7 Tage mehr als 1.200 Patient*innen mit einer COVID-19-Erkrankung ins Krankenhaus aufgenommen werden mussten (Hospitalisierungs-Inzidenz 9,13). Aktuell sind dies bayernweit 262 Fälle (Hospitalisierungs-Inzidenz 2,0; Quelle: LGL).

Stufe Rot ist erreicht, sobald laut DIVI-Intensivregister mehr als 600 Patient*innen mit einer COVID-19-Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen. Aktuell liegt die Belegung hier bei 261 Fällen.

Bislang (Stand 18.10.) wurden in München insgesamt 1.869.608 Impfungen durchgeführt (966.221 Erst- und 903.387 Zweitimpfungen). Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung allen Personen ab 12 Jahren. Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die impffähige Bevölkerung ab 12 Jahren, bei den Erstimpfungen bei 73,2 % und bei den Zweitimpfungen bei 68,5 % (Münchner Gesamtbevölkerung 64,9 % / 60,7 %).

Die Reproduktionszahl für München liegt bei 0,85 (Stand 18.10.) – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 85 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus weiter aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Der R-Wert für München wird vom Statistischen Beratungslabor des LMU-Instituts für Statistik auf Basis eines Nowcastings ermittelt (corona.stat.uni-muenchen.de/nowcast) und beinhaltet eine statistische Unsicherheit, die von einem 95%-Konfidenzintervall abgebildet wird. Das heißt, dass Schwankungen im Rahmen dieses Konfidenzintervalls statistisch gesehen nicht signifikant sind. Für die aktuelle Reproduktionszahl von 0,85 liegt diese Spannbreite zwischen 0,75 und 0,96.

Mehr Daten, Grafiken und Erläuterungen gibt es unter muenchen.de/coronazahlen

Alle offiziellen Informationen der Stadt zur Corona-Situation unter muenchen.de/corona