Update 19.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Montag, 18.01.2021, 06:00 Uhr, bis Dienstag, 19.01.2021, 06:00 Uhr,

gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 1.600 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 80 Verstöße angezeigt. In 22 Fällen ging es

um die Ausgangssperre.

Am Montag, 18.01.2021, fanden gegen 18.00 Uhr an mehreren Örtlichkeiten sogenannte

„Abendspaziergänge“ von Querdenker-Gruppen im Bereich des Polizeipräsidiums

München statt. Hierbei handelte es sich um Versammlungen, die nicht ordnungsgemäß

angemeldet worden waren. Die Teilnehmer hatten sich über soziale Medien verabredet.

In München-Milbertshofen, in Ottobrunn und in Unterschleißheim hielten sich dabei jeweils

ca. 20 Personen auf. Sie führten Grablichter, Laternen und Kerzen mit, trugen keinen

Mund-Nasen-Schutz und hielten die vorgeschriebenen Abstände nicht ein. Bei knapp 20

Personen konnten letztendlich Identitätsfeststellungen durchgeführt und Anzeigen nach

dem Versammlungsgesetz sowie dem Infektionsschutzgesetz erstellt werden.