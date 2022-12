Update 19.12.: Entwicklung der Coronavirus-Fälle

Das LGL übermittelt derzeit an Wochenenden und Feiertagen keine Fallzahlen an das RKI. Die aktuellen Fälle vom Wochenende bzw. Feiertag werden deshalb erst am jeweils folgenden Werktag erfasst und erscheinen somit erst am darauffolgenden Werktag in der Statistik.

Derzeit (Stand 19.12.) sind in den Münchner Krankenhäusern 365 Betten mit bestätigten COVID-19-Fällen belegt, davon 29 Intensivbetten (Intensive Care Unit, ICU) und 10 Betten in der Intensivüberwachungspflege (Intermediate Care, IMC). Das sind im Vergleich zur Vorwoche (12.12.) +71 Coronabetten.

Bislang (Stand 15.12.) wurden in München insgesamt 3.045.676 Impfungen durchgeführt (1.086.092 Erst- und 1.063.368 Zweitimpfungen sowie 719.409 Dritt- und 176.807 weitere Auffrischimpfungen). Impfungen durch Betriebsärzt*innen wurden bislang nicht erfasst.

Die Münchner Impfquote liegt damit, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, bei den Erstimpfungen bei 73,0 %, bei den Zweitimpfungen bei 71,5 % und bei den Drittimpfungen („Boosterimpfung“) bei 48,3 %. Eine vierte Impfung wird derzeit von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur für Personen über 60 Jahre, Personen mit Immunschwäche sowie Bewohner*innen in Pflegeeinrichtungen und Personal mit direktem Patientenkontakt empfohlen.

Weitere Daten, Grafiken und Erläuterungen gibt es unter muenchen.de/coronazahlen

Alle offiziellen Informationen der Stadt zur Corona-Situation unter muenchen.de/corona