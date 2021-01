Update 21.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.01.2021, 06:00 Uhr, bis Donnerstag, 21.01.2021, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 2.000 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 95 Verstöße angezeigt. In 24 Fällen ging es

um die Ausgangssperre.

Am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 00:00 Uhr, rief eine Zeugin beim Polizeinotruf 110 an

und teilte mit, dass in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Theresienstraße

(Maxvorstadt) eine laute Party mit mehreren Personen stattfinden würde.

Zwei Streifen der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) fuhren zu der Örtlichkeit und trafen

in der Wohnung auf fünf Personen aus vier verschiedenen Haushalten, die dort feierten

(zwei Frauen und drei Männer, 22-23 Jahre alt, drei mit Wohnsitzen in München und zwei

mit Wohnsitzen in Sachsen).

Alle Anwesenden wurden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt

und die, die sich nicht in der Wohnung berechtigt aufhielten, mussten danach die

Wohnung verlassen.