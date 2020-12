Update 21.12.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Freitag, 18.12.2020, 06:00 Uhr, bis Montag, 21.12.2020, 06:00 Uhr, gab

es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Knapp 4.500 Kontrollen wurden in

diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 371 Verstöße angezeigt. In 165 Fällen ging

es hier um die Ausgangssperre.

Am Samstag, 19.12.2020, wurde der Polizei gegen 00:15 Uhr mitgeteilt, dass in einer

Privatwohnung in Schwabing eine Feier in einer entsprechenden Lautstärke stattfindet.

Vor Ort konnte letztendlich eine Party mit 8 teilnehmenden Personen festgestellt werden.

Die Feier wurde beendet. Alle Partygäste erwartet nun eine Anzeige nach dem

Infektionsschutzgesetz.

Am Samstag, 19.12.2020, gegen 15.30 Uhr, wurde eine Privatfeier in einer anderen

Wohnung in Schwabing mitgeteilt. Hier konnten schließlich insgesamt 13 Personen bei

einer Geburtstagsfeier angetroffen werden. Alle Beteiligten wurden nach dem

Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Am Samstag, 19.12.2020, kurz nach 22:00 Uhr, wurde eine weitere Feier in einem

Mehrfamilienhaus in Forstenried mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei stellten diese dann

11 Personen vor Ort fest, die dort in einer Wohnung zusammen feierten. Diese wurden

demzufolge nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.