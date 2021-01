Update 22.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Am Freitag, 22.01.2021, gegen 23:45 Uhr, wurde per Notruf 110 mitgeteilt, dass sich

mehrere Personen unerlaubt in einem Lokal in der Gärtnerstraße in Moosach aufhalten

würden. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums München an die

Tatörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnten durch die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, im Alter zwischen 19

und 48 Jahren angetroffen werden. Aufgrund der Feststellungen durch die Beamten vor

Ort wurde gegen drei Personen eine Anzeige wegen der Ausübung des illegalen

Glückspiels gefertigt. Darüber hinaus wurden gegen alle angetroffenen Personen

Anzeigen wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

103.