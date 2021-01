Update 22.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.01.2021, 06:00 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 06:00 Uhr,

gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung

der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 1.300 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 77 Verstöße angezeigt. In 18 Fällen ging es

um die Ausgangssperre.

Am Donnerstag, 21.01.2020, wurden in der Zeit von 13:00 bis 19:30 Uhr im Bereich des

OEZ vermehrt Kontrollen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion 44 mit

Unterstützung der Einsatzhundertschaft zur Einhaltung der Regelungen des

Infektionsschutzgesetzes durchgeführt. Grund dafür war, dass es dort in letzter Zeit

vermehrt zu Störungen durch größere Jugendgruppen kam. Letztendlich konnten in dem

Zeitraum insgesamt 11 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt werden,

die entsprechend angezeigt wurden.

Am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 17:15 Uhr, wurde durch die Polizei im Rahmen der

Streife eine Personengruppe am Gollierplatz festgestellt. Insgesamt sieben Personen

hörten gemeinsam Musik, spielten Tischtennis und konsumierten Alkohol. Alle Personen

erhielten Platzverweise und entsprechende Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

wegen des Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkung.