Update 28.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Im Zeitraum von Mittwoch, 27.01.2021, 06:00 Uhr, bis Donnerstag, 28.01.2021, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt- und Landkreis München), um die Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. Über 1.800 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 66 Verstöße angezeigt. In 20 Fällen ging es um die Ausgangssperre.

In Unterschleißheim wurde die Polizei am Mittwoch, 27.01.2021 gegen 20:20 Uhr verständigt, dass sich dort an einer Örtlichkeit in der Nähe einer Schule ca. 20 bis 30 Jugendliche getroffen haben und feiern würden. Beim Eintreffen der Polizei liefen die Jugendlichen in alle Richtungen davon. Letztendlich konnten aber 13 Personen festgestellt werden, bei denen anschließend auch die Personalien erhoben wurden. Sie wurden alle wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.