Update 29.03.: Impfbilanz der vergangenen Woche und kommende Impfaktionen

In der vergangenen Woche sind im Impfzentrum Riem und in dessen Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden, Gasteig) sowie bei den mobilen Sonder-Impfaktionen insgesamt 3.597 Personen geimpft worden (469 Erst-, 417 Zweit-, 1.657 Dritt- und 1.054 Viertimpfungen).

Aktuell und auch in der kommenden Woche sind in der Landeshauptstadt München wieder die Impf-Guides unterwegs. Die speziell ausgebildeten Medizinstudent*innen sind seit gestern bis 2. April in der Messestadt Riem im Einsatz. Die Impfungen werden im nahegelegenen Impfzentrum in der Messe München, Paul-Henri-Spaak-Straße, zu den normalen Öffnungszeiten durchgeführt (täglich von 9 bis 17.45 Uhr, mittwochs bis 21 Uhr). In der kommenden Woche sind die Impf-Guides in der Blumenau (Stadtbezirk Hadern) in Einsatz. Im Zuge dessen finden zwei Impfaktion statt:

– Donnerstag und Freitag, 7. und 8. April: Condrobs Familienzentrum, Ludlstraße 5, 11 bis 17 Uhr

– Samstag, 9. April: Familienzentrum Hadern-Blumenau, Rolf-Pinegger-Straße 3, 11 bis 17 Uhr

Die Aktionen der Impf-Guides stehen allen Impfwilligen ab 5 Jahren ohne vorherige Anmeldung offen. Bei allen Impfaktionen im Rahmen des Impf-Guides-Programms sind auch Kinderärzt*innen anwesend. Impfwillige können zudem auf Wunsch einen kostenlosen Gesundheitscheck durchführen lassen.

Die Impf-Tram steht jeden Tag von 10.30 bis 17.30 Uhr an einer anderen Stelle im Stadtgebiet:

Montags:

– Wendeschleife Bahnhof Pasing

Dienstags:

– Wendeschleife St.-Veit-Straße

Mittwochs:

– Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg

Donnerstags:

– Wendeschleife Effnerplatz

Freitags:

– Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße

Samstags:

– Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße

Sonntag, 3. April:

– Wendegleis Westend-Zschokkestraße

Sonntag, 10. April

– Wendeschleife St.-Martins-Platz

Bitte beachten: Das Münchner Impfzentrum in Riem schließt zum 8. April und wird in den Gasteig verlegt. Ab dem 9. April wird der Impfbetrieb an diesem bereits etablierten Standort nahtlos fortgeführt. Im Gasteig gelten ab diesem Zeitpunkt die gleichen Öffnungszeiten wie bisher im Impfzentrum Riem (täglich von 9 bis 17.45 Uhr, mittwochs bis 21 Uhr). Ebenso schließen die Impfaußenstellen auf der Theresienwiese und den Pasing Arcaden. Auf der Theresienwiese ist am 8. April der letzte Impftag, in den Pasing Arcaden am 23. April. Dafür wird im Norden der Stadt im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) eine neue Impfaußenstelle eröffnet. Die Impfau-ßenstelle am Marienplatz bleibt unverändert geöffnet.

Hinweise zu den Impfungen

Personen ab 5 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben oder in Deutschland freiwillig oder gesetzlich krankenversichert sind, können sich impfen lassen. Impfwillige zwischen 5 und 15 Jahren sollten von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass. Für eine Corona-Schutzimpfung bei den mobilen Impf-Sonderaktionen ist keine Terminvereinbarung möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen.

Für das Impfzentrum Riem und die Impfaußenstellen Theresienwiese, Marienplatz und Pasing Arcaden kann über BayIMCO (http://www.impfzentren.bayern) ein Termin vereinbart werden, für das Impfzentrum sowie die Au-ßenstellen Theresienwiese und Pasing Arcaden gilt das bis zu den letzten Betriebstagen am 8. April (Impfzentrum, Theresienwiese) bzw. 23. April (Pasing Arcaden). Es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Im Gasteig können Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren sowie Erwachsene über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) einen Termin vereinbaren, es werden aber auch Impfungen ohne Termin angeboten. Für Kinder werden Terminvereinbarungen zur Vermeidung von Wartezeiten empfohlen. Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff werden nur in der Impf-Außenstelle im Gasteig angeboten. Eine Terminbuchung über das Registrierungsportal des Freistaates BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ist nicht erforderlich, aber möglich. Der Novavax-Impfstoff wird allen Impfwilligen ab 18 Jahren zur Grundimmunisierung angeboten. Geflüchtete aus der Ukraine können sich ebenfalls kostenlos impfen lassen. Menschen, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, können sich vier Wochen nach ihrer letzten Corona-Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Zweitimpfungen werden ab 3 Wochen (BioNTech und Novavax) bzw. 4 Wochen (Moderna und Johnson&Johnson) nach der Erstimpfung durchgeführt. Corona-Auffrischimpfungen erhalten Personen ab 12 Jahren drei Monate nach ihrer zweiten Impfung. Genesene ab 12 Jahren können sich zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bereits drei Monate nach der Infektion impfen lassen und die Auffrischungsimpfung nach weiteren drei Monaten erhalten.

Die 2. Corona-Auffrischimpfung erhalten Personen ab 70 Jahren, Menschen mit Immunschwäche (ab 5 Jahren), Bewohner*innen sowie Betreute in Pflegeeinrichtungen drei Monate nach ihrer ersten Corona-Auffrischimpfung; das Personal von medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen mit direktem Kontakt zu Patient*innen, Bewohner*innen oder Gästen erhält die 2. Auffrischimpfung nach 6 Monaten. Personen, die nach der 1. Auffrischimpfung positiv auf COVID-19 getestet wurden, sind ausgenommen: Für sie gibt es keine medizinische Indikation für eine 2. Auffrischungsimpfung.

Erforderlich für Zweit- und Auffrischungsimpfungen ist ein Nachweis über die bisherigen Impfungen (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung mit QR-Code). Die Impfbescheinigung mit dem QR-Code beschleunigt den Anmeldevorgang erheblich. Bitte diesen nach Möglichkeit mitbringen. Weitere Informationen zu allen Impfangeboten der Stadt sind zu finden unter muenchen.de/corona.