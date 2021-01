Update 31.01.: Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 17:30 Uhr, erlangte die Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) Kenntnisse darüber, dass ein Gaststättenbetrieb im Bereich der Prinzregentenstraße/Vogelweideplatz einen aktiven Betrieb durchführt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass hinter abgeklebten Fensterfronten eine unbestimmte Personenanzahl in den Räumen der Gaststätte bewirtet wird und zudem Livesport am Fernseher verfolgte.

Aufgrund dessen wurden weitere Streifen der Münchner Polizei hinzugezogen. Nach Ansprache an die Personen im Inneren öffnete der Betreiber der Gaststätte, ein 56-Jähriger aus München, die Tür. Es konnte ein aktiver Betrieb mittels Ausschank von alkoholischen Getränken festgestellt werden. Es befanden sich insgesamt sechs Personen (im Alter von 43 und 76 Jahren mit verschiedenen Wohnsitzen in München und im Landkreis München) in der Gaststätte.

Alle Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt und konnten nach Beendigung der Anzeigenaufnahme vor Ort wieder entlassen werden.

Am Sonntag, 31.01.2021, gegen 00:15 Uhr, erhielt der Polizeinotruf 110 die Mitteilung über eine angebliche Geburtstagsparty in einem Hotel in der Dachauer Straße.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten in einem Zimmer eine Feierlichkeit mit 12 Personen feststellen. Alle diese 12 Personen kamen aus verschiedenen Haushalten.

Die 12 Personen im Alter zwischen 17 und 35 Jahren wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt und mussten alle bis auf die anmietende Person das Hotel verlassen.

Zwei Personen aus der Gruppe machten zudem zunächst falsche Angaben zu ihrer Person, weswegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhielten.