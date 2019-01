Update des MVV-Skills: Mit neuen Funktionen ins neue Jahr

Der MVV stellt seit August 2018 – speziell auch für Menschen mit Sehbehinderung – einen Skill für Amazon Alexa zur Sprachausgabe der Fahrplanauskunft zur Verfügung. Nun wurde die bestehende Version nochmals um wichtige Funktionen erweitert. So ist es nun möglich, berechnete Verbindungen per E-Mail zu verschicken und die zugrundeliegenden Einstellungen zur Fahrtberechnung anzupassen.

Der MVV-Skill wurde in einer relativ frühen Entwicklungsphase als sogenannte Public Beta Version freigegeben. In kurzen Entwicklungsabständen können so Kundenrückmeldungen und Verbesserungsvorschläge an die Entwicklung weitergegeben, Fehler behoben und neue Funktionen hinzugefügt werden.

Werbung / Anzeige

So ist es nach dem aktuellen Update des MVV-Skills möglich, die berechneten Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel an eine hinterlegte E-Mailadresse zu senden. Der Skill schickt die Verbindung dabei automatisch an die in der Alexa-App hinterlegte E-Mailadresse, sofern der Zugriff darauf erteilt wurde. Das Signalwort dazu lautet: “Schick mir das”, aber auch einige andere Formulierungen, wie zum Beispiel “Verbindung zuschicken” führen zum Ziel.

Neben der Behebung kleinerer Bugs und der Verbesserung der Spracherfassung, wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, die Verbindungssuche den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Mit dem Befehl „Einstellungen” lassen sich beispielsweise die Gehgeschwindigkeit verändern, die Verkehrsmittelauswahl anpassen oder Routen mit wenigen Umstiegen und kurzen Fußwegen wählen. Außerdem kann der MVV-Skill nach Updates jetzt – mit den Signalworten „Alexa, was ist neu“ – selbst Auskunft über Neuerungen geben.

Der MVV möchte mit dem Skill nicht nur junge Menschen ansprechen, sondern damit explizit Menschen mit Sehbehinderung erreichen, denen so ein neuer, praktischer Auskunftskanal zur Verfügung steht. Waren Fahrplanauskünfte für diese Zielgruppe bisher nur vergleichsweise kompliziert über digitale Geräte abrufbar, steht dem MVV-Infotelefon damit ein modernes Medium zur Seite, um einfache Fahrtverbindungen, die nächsten Abfahrten oder Informationen zu Fahrplanänderungen mit wenigen Worten abzurufen.

Die aktuelle Version des MVV-Skill ist eine Beta Version. Nutzer/innen können auch weiterhin Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge und Kritik-punkte über die E-Mailadresse skill@mvv-muenchen.de an den MVV senden. Weitere Informationen zum MVV-Skill und seiner Nutzung finden sich auf der MVV-Homepage unter www.mvv-muenchen.de/skill.