Update: Überprüfung der Eisbachwelle

Das Baureferat prüft weiterhin die Situation und erarbeitet Lösungsmöglichkeiten an der Eisbachwelle. Ziel ist, dass sich nach der Bachauskehr wieder möglichst schnell eine stabile Welle einstellt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt: „Die Stadtverwaltung ist mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Surfer*innen gemeinsam daran, eine schnelle Lösung zu finden, damit die bekannte Surfwelle bald wieder wie gewohnt zur Verfügung steht. Die vielen Parameter, die im Fließgewässer für die Welle sorgen, werden untersucht und entsprechend angepasst.“

Da sich aktuell noch keine surfbare Welle eingestellt hat, hat heute ein gemeinsames Abstimmungsgespräch mit Baureferat, Referat für Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaftsamt, Stadtwerke München GmbH und Vertreter*innen der Surf-Community stattgefunden. Dabei wurde verdeutlicht, wie komplex die Zusammenhänge bei der Bewirtschaftung der Stadtbäche und der Bäche im Englischen Garten sind. Aufgrund der umfangreichen Wechselwirkungen zwischen den Fließgewässern werden seitens des Wasserwirtschaftsamtes Abflussmessungen durchgeführt, um die Pegeldaten zu überprüfen.

Mit diesen Ergebnissen wird dann gemeinsam festgelegt, wie durch weitere Steuerungsmaßnahmen Abflussmengen und Wasserstände am Eisbach verändert werden können und auf welchem Weg sich dadurch eine surfbare Welle aufbauen lässt. Die Vertreter*innen der Surf-Community werden dabei vom Baureferat eng eingebunden und informiert, wenn am Pegel oder Abfluss etwas verändert wird.