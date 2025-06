Update zu den Bauarbeiten in der Hellabrunner Dschungelwelt

Im Oktober 2022 schloss die Hellabrunner Dschungelwelt 27 Jahre nach der Eröffnung vorübergehend die Türen, um vollumfänglich saniert zu werden. Nach einigen Verzögerungen bei den Abrissarbeiten nimmt das beliebte Tierhaus nun vor allem innen endlich Form an: Bis Ende dieses Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Danach können sich die neuen Tierarten in Ruhe eingewöhnen.

Zunächst wurde das bestehende Gebäude bis Sommer 2024 – mit Ausnahme der großen bepflanzten Insel in der Mitte – vollständig und sehr behutsam entkernt. Das defekte Folienkissen-Dach wurde umfassend repariert und instandgesetzt. Auch die alte Löwen-Außenanlage im vorderen Bereich wurde abgerissen und neugestaltet. Für Besucherinnen und Besucher nicht sichtbar: Im Untergeschoss und im rückwärtigen Bereich des Gebäudes wurde ebenfalls erneuert und erweitert – ein besonders zeitaufwändiger Teil des Projekts, da auch die technischen Komponenten wie Fernwärmeanschluss und Lüftung komplett neu installiert wurden. Weiterhin wurde ein komplexer Anbau realisiert für zukünftige Nachzuchten innerhalb eines Artenschutzprogramms.

Die Tieranlagen im Inneren sowie die Vorderseite werden größtenteils umgestaltet. Dazu zählen neben einer neuen Glasfront bei der ehemaligen Löwenanlage auch die Anlagen der Fischkatzen, die nun über zwei großzügige Wasserbecken verfügen. Außerdem wird es einen neuen „Entdeckerraum“ für Führungen geben. Während der gesamten Bauphase sorgen die Hellabrunner Gärtner mit entsprechender Pflege unter sehr komplizierten Bedingungen dafür, dass die zentrale Pflanzeninsel erhalten bleibt. So werden viele der ursprünglichen Regenwaldpflanzen auch in der neuen Dschungelwelt wieder zu sehen sein.

„Wir hatten im vergangenen Jahr leider einige bauliche Verzögerungen, sodass wir den ursprünglich geplanten Eröffnungstermin um mehr als ein Jahr verschieben mussten. Das ist natürlich bedauerlich – aber da wir für Tiere bauen und dabei alles perfekt sein muss, sind solche Verzögerungen manchmal unvermeidlich“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban.

Die neue Dschungelwelt im Parkteil Asien widmet sich neben einigen altbekannten Tierarten vor allem den asiatischen Singvögeln. Mit dabei sind unter anderem Balistare und Sumatra-Häherlinge – stark bedrohte Dschungelvögel aus Indonesien, die durch illegalen Tierhandel gefährdet sind. Ihre Dezimierung führt zur „Verstummung“ des Regenwaldes und hat weitreichende Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, unterstützt Hellabrunn in großem Rahmen das Artenschutzprojekt Cikananga auf der Insel Java direkt vor Ort und wird künftig in Hellabrunn über die Bemühungen zur Arterhaltung von seltene Singvogelarten informieren. Darüber hinaus widmet sich das Edukationskonzept den Bedrohungen und Schutzmaßnahmen für tropische Regenwälder und deren bedrohte Bewohner.

„Auch wenn wir aktuell noch keinen genauen Eröffnungstermin nennen können, freue ich mich sehr auf die Wiedereröffnung und bin neugierig, wie das Haus in neuem Glanz erstrahlen wird“, so Direktor Baban. Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl ergänzt: „Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Hellabrunner Dschungelwelt. Gerade in den kälteren Monaten ist sie ein beliebter Ort, der mitten in München ein kleines bisschen Urlaubsgefühl vermittelt. Gleichzeitig bietet sie eine tolle Gelegenheit, mehr über den Schutz tropischer Regenwälder und bedrohter Arten zu lernen.“

Neben neuen „Überraschungs“-Tierarten – darunter Säugetiere und Reptilien – kehren auch beliebte Bewohner wie die Fischkatze zurück. Für diese Tierart wird es eine modernisierte Innenanlage mit Wasserbecken sowie eine vergrößerte Außenanlage geben. Und natürlich können sich Besucherinnen und Besucher wieder auf ein authentisches Dschungel-Erlebnis freuen: In der großen Halle wird es neben üppiger Vegetation erneut freifliegende Vögel und freilaufende Tiere geben.

Bis zur Eröffnung informiert Hellabrunn regelmäßig auf seiner Website über den aktuellen Stand der Bauarbeiten: www.hellabrunn.de/bauprojekte