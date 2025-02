Update zum St. Patrick’s Day 2025 – rund 1500 Teilnehmer, ca. 70 verschiedenen Gruppierungen, elf irische Wolfshunde

Bayern und Irland – das passt einfach zusammen. Der weiß-blaue Freistaat und die grüne Insel sind mit jeweils etwa 70.000 km² Fläche auch fast gleich groß. Die besondere Verbindung zwischen den beiden Völkern untermauert Jahr für Jahr das St. Patrick’s Day Festival in München, die größten Feierlichkeiten zum irischen Nationalfeiertag auf dem europäischen Festland. Die spezielle, irish-bayerische Connection hat übrigens 2024 nochmals einen Schub erhalten. Denn Irland hat vergangenes Jahr ein Generalkonsulat in München eröffnet. Generalkonsul James C. O’Shea unterstützt das St. Patrick’s Day Festival 2025 tatkräftig und hat seine 16-jährige Tochter Nina Caitríona dafür gewinnen können, dieses Jahr die ehrenvolle Aufgabe der Parade Princess zu übernehmen.

Apropos Parade: Der traditionelle Umzug zu Ehren des Nationalheiligen findet am Sonntag, dem 16. März 2025 um 12 Uhr mit einem angepassten Sicherheitskonzept statt. Dann werden die irischen Nationalfarben in der Leopold- und der Ludwigstraße, von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz, wieder allgegenwärtig sein. Insgesamt handelt es sich bereits um die 27. Münchner Parade zum irischen Nationalfeiertag. Dieses Jahr werden rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fast 70 verschiedenen Gruppierungen die 2,5 Kilometer lange Strecke absolvieren, bejubelt von mehreren zehntausend Menschen am Straßenrand. Außerdem laufen elf irische Wolfshunde mit. Alle Schaulustigen sind natürlich auch 2025 wieder herzlich eingeladen, dabei zu sein. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft erneut in die Rolle des St. Patrick und darf zusammen mit Grand Marshal Helen Kreuz und der Parade Princess den Umzug anführen.

Bereits am Samstag (15. März 2025, ab 11 Uhr) sind Irinnen und Iren sowie ihre zahlreichen Freundinnen und Freunde aus München und der ganzen Welt willkommen, sich bei der Pre-Party auf dem Odeonsplatz einzustimmen und auf die irish-bayerische Freundschaft anzustoßen. An beiden Tagen sind vor der Feldherrnhalle zahlreiche Gastronomiestände und eine Bühne fürs begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Am Sonntag werden Livebands und Tanzvorführungen zusätzlich auch noch auf einer zweiten Bühne vor dem Reiterdenkmal in der Ludwigstraße zu sehen sein. Besonders freuen können sich die Gäste auf den Auftritt der Owen Gerrard Band, die extra aus Dublin anreist und um die beiden Mailänder Daniele Morelli und Luca Cantelli verstärkt wird. Darüber hinaus wird auch Münchens Stadtoberhaupt Dieter Reiter wieder zur Gitarre greifen und sein musikalisches Talent gemeinsam mit der Paul Daly Band auf der Bühne unter Beweis stellen.

Weitere Events rund ums St. Patrick’s Day Festival

Wer noch mehr Irland-Feeling erleben möchte, besucht am Samstagabend außerdem die Münchner Irische Nacht im Schlachthof für einen Abend voller irischer Musik und Tanz. Es treten die Paul Daly Band und das walisisch-irische Musik-Comedy-Duo Mark’n’Simon auf. Darüber hinaus wird es auch dieses Jahr wieder “Paddy’s Pop Up Pub” in der Weinwirtschaft im Ratskeller geben. Vier Abende hintereinander (14. bis 17. März) können Interessierte hier bei Livemusik mit original irischem Bier auf den heiligen Patrick anstoßen.

Die Münchner Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day finden seit 1996 statt. Organisiert werden sie von ehrenamtlichen Mitgliedern verschiedener Vereine unter dem Dachverband des Munich Irish Network e.V. Schirmherr der Veranstaltung ist seit vielen Jahren Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München unterstützt die Feierlichkeiten mit einem Fehlbetragszuschuss von bis zu 95.000 Euro pro Jahr. München Tourismus, Veranstaltungen und Hospitality bietet Support in Sachen Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und in der Gestaltung der Veranstaltung. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leisten überdies Tourism Ireland, das Government of Ireland Emigrant Support Programme, Augustiner, Bushmills, Guinness und Otto Pachmayr.