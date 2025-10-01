Update zur Oktoberfest-Bedrohung – Festgelände öffnet um 17.30 Uhr

Die polizeilichen Maßnahmen auf der Theresienwiese sind abgeschlossen. Wie die Polizei mitteilte, hat sich die befürchtete Gefahrensituation nicht bestätigt. Das Oktoberfest kann daher wie geplant fortgesetzt werden und öffnet das Festgelände um 17.30 Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Mehr Informationen