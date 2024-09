Upskirting – 51- jähriger filmt Frau unter den Rock

Am Mittwoch, 25.09.2024, gegen 19:00 Uhr, konnte eine 32-jährige Australierin einen 51-

jährigen US-Amerikaner dabei beobachten, wie dieser sein Mobiltelefon unter ihren Rock

legte. Als der 51-Jährige es wieder an sich nahm, sprach die 32-Jährige ihn an und

schaute sein Mobiltelefon durch. Dabei konnte sie mehrere Videos feststellen, bei denen

unter den Rock gefilmt wurde.

Daraufhin verständigte die 32-Jährige die Polizei. Der 51-Jährige wurde von den

Polizeibeamten vorläufig festgenommen und das Mobiltelefon sichergestellt. Er wurde

wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt. Nach

Beendigung aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer

Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich wurde der 51-Jährige wieder entlassen.