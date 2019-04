Urban Gardening 2019: Der Bahnhofsgarten kehrt zurück!

Vom 06. bis 26. Mai 2019 verwandelt sich der Bahnhofsvorplatz in München-Pasing wieder in einen Stadtgarten mit buntem Programm – kostenlos und für jedermann!

Der Bahnhofsgarten in München-Pasing

Urban Gardening – dahinter verbirgt sich ein innovativer Pop-Up Garten, initiiert von den Münchner Einkaufsbahnhöfen und inszeniert von der Event- und Designagentur luminar. Dieser wird zum Ort der Begegnung, des qualitativen Verweilens und zum Schauplatz für eine bunte Mischung aus Aktionen, Kunst und Kultur. In vielfältigen Veranstaltungen und Workshops werden Pendler, Anwohner und Besucher des Bahnhofs dazu eingeladen, den Garten mit seinen zahlreichen Facetten mitzugestalten, mitzuerleben und mitzugeniesen. Als Veranstaltungsort bietet der Bahnhof München-Pasing hierfür die perfekten Voraussetzungen: Verkehrsknotenpunkt mit rund 100.000 Reisenden am Tag und zentral gelegen im Herzen von München-Pasing, hat er das Potential Menschen unterschiedlichster Herkunft und Altersgruppen zu erreichen und miteinander zu verbinden. Während der Urban Gardening Aktionswochen wird dieser Ansatz erlebbar.

Warum Urban Gardening?

Gärtnern entspannt, verbindet und macht Laune. Als Ausgleich zum pulsierenden Stadtleben erfreut sich die Rückkehr zur Natur, zu Entschleunigung und Kreativität einer immer größeren Beliebtheit. Wie es aussehen kann, wenn Reisende gemeinsam mit Vereinen und Institutionen den grünen Daumen entdecken, zeigt sich beim Urban Gardening auf dem Bahnhofsvorplatz München-Pasing vom 06. bis 26. Mai 2019.

Unterstützer 2019 – wer ist mit dabei?

Unterstützung erhält der Bahnhofsgarten München-Pasing von einer Vielzahl regionaler Vereine und Organisationen, die für Abwechslung, Spaß und den richtigen Wissenstransfer sorgen. Zu den diesjährigen Akteuren zählen:

▪ Kindermuseum München

▪ PA/SPIELkultur e.V.

▪ Kinder- und Jugendfarm Neuaubing

▪ Die Würmranger

▪ Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.

▪ Green City e.V.

▪ Blumen- und Gartenfreunde Obermenzing e.V

▪ Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH

▪ u.v.m.

