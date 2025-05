„Urban Knitting“ auf der Kulturinsel des Gasteig HP8

Street-Art aus Wolle – Stricken und Häkeln kennen alle. Aber wer weiß schon, dass das auch nur mit den Fingern funktioniert? Ausprobieren kann man es auf der Kulturinsel des Gasteig HP8 am Mittwoch, 14. Mai, und Samstag, 24. Mai. Gratis und draußen.

„Fingerstricken geht ohne jedes Vorwissen“, sagt die Münchner Künstlerin Andrea Unterstraßer, die die Workshops „Urban Knitting“ leitet. Der haptische Kontakt mit dem Material und das fast meditative Wiederholen der Bewegungen begeistere Kinder ab dem Grundschulalter genauso wie Erwachsene. „Das ist buchstäblich Kunst zum Anfassen.“

Mitmachen können dabei alle. Material steht vor Ort zur Verfügung, gestrickt oder gehäkelt wird mit den Fingern. „Dadurch können auch Menschen teilnehmen, die zufällig vorbeikommen oder nur kurz reinschnuppern wollen,“ sagt Unterstraßer.

Im Workshop entstehen zwar einzelne Woll-Objekte. Es geht aber vor allem darum, gemeinsam etwas zu schaffen. Man sitzt beieinander, tauscht sich aus und fügt die einzelnen Werke schließlich zu einem großen Ganzen zusammen. Ob dicke Schnüre oder kuschelige Schals, am Ende zählt das Gesamtkunstwerk.

„Urban Knitting ist Malen in der Öffentlichkeit – nur eben mit Wolle statt mit der Spraydose“, sagt Andrea Unterstraßer. „Man kann damit Alltagsgegenstände herausstellen, die sonst eher übersehen werden, ohne dabei etwas zu übermalen oder kaputtzumachen. Ein Schnitt mit der Schere – und schon ist alles wieder weg.“

Neues ausprobieren, Experimente wagen oder Farben wild kombinieren, die sonst als eher unpassend empfunden werden – all das ist erlaubt. Und natürlich darf auch mit Nadeln gestrickt und gehäkelt werden. Mit an Bord sind nämlich auch die Woll-Fans vom „Nadel-Treff“, der regelmäßig in der Stadtbibliothek in der Halle E stattfindet. „Für solche Strick-Profis bringe ich extra verrückte Materialien mit viel Flausch oder Pailletten oder ganz besonders feine Wolle mit, aus denen dann ganz spezielle Kunstwerke entstehen“, sagt Unterstraßer. „Beim Urban Knitting sind wirklich alle willkommen. Es gibt kein Richtig und Falsch. Und ich bin sicher: Alle haben Spaß!“

Urban Knitting im Gasteig HP8

Mittwoch, 14. Mai, 17 bis 19 Uhr

Samstag, 24. Mai, 14 bis 16 Uhr

Kulturinsel, Platz am Kulturkraftwerk (vor der Halle E)

Hans-Preißinger-Str. 4-8

81379 München