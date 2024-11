Urbaner Weihnachtszauber: Die Weihnachtsmacherei verwandelt Berg am Laim in ein festliches Winterquartier

Die Weihnachtsmacherei bietet in Berg am Laim vom 23.11. bis 22.12.2024 eine vielseitige Mischung aus Musik, Gastronomie und winterlichen Aktivitäten wie Eisstock in einem modernen urbanen Umfeld.

Zwischen Loft-Architektur und illuminiertem Winterwald öffnet die „Weihnachtsmacherei“ vom 23. November bis 22. Dezember 2024 ihre Tore. Der urbane Weihnachtsmarkt im New-Work-Quartier „Die Macherei“ in Berg am Laim verwandelt sich in seiner dritten Saison in eine Winterwelt mit DJ-Sets, Feuershows und zwei professionellen Eisstockbahnen – ein Treffpunkt für After-Work-Besucher und Familien gleichermaßen.

Gondeln statt Glöckchen: DJ-Sets lösen Turmbläser ab

Das vierwöchige Programm startet am 23. November mit einem spektakulären Opening: House-Beats aus der sogenannten DJ-Hütte mit DJ LeSano und DJ Blando treffen auf die spektakuläre Feuershow des bayerischen Künstlers MAD-HIAS. Der Feuerjongleur lässt Licht und Feuer zu einer einzigartigen Choreographie verschmelzen. An den darauffolgenden Wochenenden verwandelt sich das Quartier donnerstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr in eine zauberhafte Winterwelt.

„So viele Programmpunkte wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Mit der Weihnachtsmacherei konnten wir in den vergangenen Jahren einen Treffpunkt für das gesamte Viertel schaffen. Unser Konzept spricht sowohl die Mieter des Quartiers als auch die Anwohner und Besucher aus München an“, erklärt Lisa Hofmann vom Quartiersmanagement. „Für uns ist es ein gesellschaftlicher Auftrag, diesen Ort zu bespielen. Wir können so Menschen zusammenbringen, die sich im stressigen Arbeitsalltag nicht die Zeit dafür nehmen“, sagt sie.



Zwei Bahnen, 30 Tage: Eisstockschießen verbindet

Als Highlight lockt die Weihnachtsmacherei mit zwei Eisstockbahnen, die den traditionellen Volkssport in ein modernes Freizeiterlebnis verwandeln. „Eisstockschießen verbindet Menschen – egal ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profi“, erklärt Hofmann. „Die Kombination aus Geschicklichkeit, Teamgeist und einer Prise Wettbewerb macht den besonderen Reiz aus.“Die Bahnen können flexibel für Firmenevents, Weihnachtsfeiern oder private Gruppen gebucht werden. Während tagsüber oft Familien ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen, verwandelt sich die Anlage abends in einen beliebten After-Work-Treffpunkt. Mit direkter Anbindung an die gastronomischen Angebote der Weihnachtsmacherei bietet sich das Eisstockschießen zudem als abwechslungsreiche Teambuilding-Aktivität an. Buchungen sind online ab sofort bei Eventix über den nachfolgenden Link möglich: www.shop.eventix.io

Blend & Beats: Musik zwischen Beton und Lichtermeer

An den Adventswochenenden sorgt unter anderem die Münchner Band „Munich Blend“ für musikalische Höhepunkte. Das junge Trio präsentiert eine frische Mischung aus Cover-Interpretationen und eigenen Songs (19.12., 18:00 – 20:00 Uhr). Für besinnliche Momente sorgt der über 40-köpfige Gospelchor der Sophie-Scholl-Gemeinde, der neben klassischen Gospels Popsongs und Filmmusik im Repertoire hat (15.12.24, 17:30 – 18:30 Uhr).



Weitere Programm-Highlights:

Jeden Freitag ab 18 Uhr: Live-Sets mit wechselnden DJs in der DJ-Hütte

Nikolausbesuch mit Geschenken für die Kleinen (06.12., 17-20 Uhr)

Märchenstunde und Kinderspecial (12.12., 17-19 und 22.12., 16:30-18:30)

Closing Party (21.12., 18-22 Uhr)

Glühwein trifft Gin, Latino küsst Lebkuchen: Kulinarische Vielfalt und Instagram-Momente

Die kulinarischen Angebote verbinden Traditionelles mit internationalen Spezialitäten: Von Bratwurst und Schupfnudeln bis hin zu Latino-Spezialitäten reicht das Angebot, begleitet von Glühwein, Kinderpunsch und winterlichen Cocktail-Kreationen. Ein besonderes Schmankerl für Social-Media-Fans: Verteilt über das Gelände laden Fotospots zum Verweilen und Knipsen ein – darunter ein nostalgisch dekorierter Winterschlitten und eine 360°-Kamera, deren Aufnahmen Besucher direkt auf ihr Smartphone laden können. Das aufwendige Lichtkonzept im Märchenwald-Stil überzieht den gesamten Innenhof mit einem Lichtermeer, während kunstvoll illuminierte Industriefassaden für eine einzigartige Atmosphäre zwischen Tradition und Urbanität sorgen. Eine perfekte Kulisse nicht nur für Instagram-Momente, sondern auch für die Auftritte von Nikolaus und Märchenerzählerin.

Öffnungszeiten und Anfahrt:

Donnerstag bis Samstag: 16-22 Uhr

Sonntag: 14-19 Uhr

Adresse: Die Macherei München, Berg-am-Laim-Straße 103, 81673 München

Perfekt erreichbar mit der Tram Linie 21 (Haltestelle Schlüsselbergstraße), S-Bahn (Leuchtenbergring) und U-Bahn (U2 Josephsburg)

Weitere Informationen und das vollständige Programm unter: www.die-macherei-muenchen.de