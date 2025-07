Urlaub vom Alltag – noch bis 20. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival

Theater, Live-Musik, Meditation, Löwen für zuhause und mehr – das Tollwood Sommerfestival lädt zu Genuss und Entspannung ein – noch bis 20. Juli im Olympiapark Süd.

Wer noch nicht auf dem Tollwood Sommerfestival war, sollte jetzt schnell einen Besuch planen. Noch knapp zwei Wochen lädt das Festival zu „Mut und Machen“, zu Theater, Performances, Kunst und Live-Konzerten – und zu ganz viel Genuss. Berührend sind die Vorstellungen im neuen Tollwood Theaterlabor. Erst erzählt Jörg Reimers Seemanngeschichten von „Kutteldaddeldu und Konsorten“ (7. und 8. Juli). Anschließend schafft Wild Theatre in „Stonebelly“ vom 11. bis 16. Juli mit Fundstücken von neuseeländischen Stränden und Wiener Flohmärkten phantasievolle Welten. Tickets gibt’s unter www.tollwood.de oder bis 30 Minuten vor den jeweiligen Vorstellungen vor Ort.

Gitarrenkunst, Moon Safari und Bademantel

Die Musik-Arena ist der Ort für große Stars und ungewöhnliche Konzerterlebnisse. Gitarrenkunst bieten am Dienstag, 8. Juli, Joe Satriani und Steve Vai in der Musik-Arena. Revolverheld feiern am 9. Juli ihr 20-jähriges Jubiläum. Amistat, das Zwillingsduo Josef und Jan Prasil aus Rosenheim, ist in der ganzen Welt zuhause und bringt seine unverwechselbare Mischung aus gefühlvollem Indie-Folk und internationalem Flair am Samstag, 12. Juli, auf das Tollwood Sommerfestival. Wer die „Godmother of Punk“ Patti Smith mit ihrem Quartet am Montag, 14. Juli, erleben will, muss schnell sein: Für diese einmalige Performance gibt es nur noch Restkarten.

Ob Bademantel oder Boxershorts – bei Marc Rebillet erwartet das Publikum eine große Show mit Improvisation, Humor und einer Mischung aus Jazz, House, Dubstep, Hip-Hop und Funk (15. Juli). AIR verwandelt am Mittwoch, 16. Juli, die Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals in ein Meer aus sphärischen Klängen. Zum 25-jährigen Jubiläum ihres Kultalbums „Moon Safari“ gehen Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel mit ihrem Publikum auf eine Reise durch verträumte Soundwelten, nostalgische Beats und musikalische Magie. Am Donnerstag, 17. Juli, laden Schmidbauer & Kälberer ein: Ami Warning – und ihre Fans. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de. Die anderen Konzerte von Element of Crime (10. Juli), Wanda (11. Juli), Spider Murphy Gang (13. Juli), Faber (18. Juli), LEA (19. Juli) und Jamie Cullum (20. Juli) sind ausverkauft.

Meditieren, singen, tanzen

Was erwartet das Publikum außerdem in der Tollwood-Welt? Mit Motionhouse wird es „Wild“ im Amphitheater vom 10. bis 13. Juli. Zum Rudelsingen begrüßt am Montag, 14. Juli, Pfarrer Rainer Maria Schießler, bevor alle beim Chor-Karaoke einstimmen. In der Ruheoase zeigt Mingyur Rinpoche am Mittwoch, 9. Juli, wie man „Anywhere, Anytime“ – also immer und überall meditieren kann. 18:30 Uhr in der Ruheoase. Speziell für FLINTA-Personen öffnet die Half Moon Bar am Sonntag, 13. Juli, um 11 Uhr beim Amazonen Gathering.

Live-Musik für alle: Dan Lucas & Christian Schwarzbach spielen beispielsweise am Freitag, 11. Juli, im Andechser Zelt. Beim Pub Quiz im Craft Biergarten kann man immer donnerstags das Wissen testen und noch was gewinnen. Und die „Küche mit Zukunft“ auf dem Sommerfestival zeigt, wie einfach gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche geht – mit dem Onlinetool Biospeiseplaner im Projekt Bio für Kinder.

Mutige Löwen für zuhause

Wer einen Löwen für zuhause ersteigern will, sollte noch bis 20. Juli mitbieten auf www.tollwood.de/loewen. Denn hier gibt es Tollwood-Kunst, die gemeinsam mit Franz Jäger entstanden ist. Der Erlös geht an das Kartoffelkombinat, die Energieschule und 10drei e. V. – drei Organisationen, die passend zum Festivalmotto mutig sind und machen. Außerdem hat Tollwood auf dem Sommerfestival noch viel mehr zu bieten: Genuss, Entspannung, Freude – ein bisschen wie Urlaub vom Alltag.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das Line-Up im Überblick

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 20 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 19 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang „Unplugged“ – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr – Restkarten

15.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn: 19 Uhr

16.07.2025 | AIR play Moon Safari – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT