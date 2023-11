Urlaubsstress vermeiden – Reisedokumente rechtzeitig verlängern

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub – in wenigen Wochen starten schließlich bereits die Weihnachtsferien. Damit die Pläne nicht kurzfristig in Gefahr geraten, erinnert das Kreisverwaltungsreferat (KVR) alle Urlauber*innen, die Gültigkeit ihrer Reisedokumente, wie Reisepass und Personalausweis, zu prüfen.

Falls die Dokumente bereits abgelaufen sind oder bald ablaufen, sollten Betroffene rechtzeitig einen Termin zur Ausstellung eines neuen Reisepasses oder Ausweises in einem der sechs Bürgerbüros beantragen. Unter stadt.muenchen.de/infos/online-terminvereinbarung können Termine online gebucht werden.

Wer nicht sofort einen Termin findet, sollte die Webseite zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen. Es werden jeden Tag mehrmals neue Termine freigeschaltet, etwa wenn Personen absagen. Vorausschauend planen lohnt sich also, denn kurz vor den üblichen Reisezeiten sind viele Termine bereits vergriffen. Außerdem ist zu beachten, dass es wegen der Herstellung durch die Bundesdruckerei in Berlin durchschnittlich vier bis fünf Wochen dauert, bis das neue Reisedokument abgeholt werden kann.

Ab dem 1. Januar 2024 wird es zudem den ein Jahr gültigen Kinderreisepass nicht mehr geben. Bereits ausgestellte Kinderreisepässe können bis zum Ende ihrer Gültigkeit weiterverwendet, jedoch nicht mehr verlängert und aktualisiert werden. Informationen hierzu finden Bürger*innen auf der Webseite des Bundesinnenministeriums unter der Rubrik „Ausweise und Pässe“.

Weil die Ausweisdokumente zentral von der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt werden, braucht es nach der Beantragung noch einen weiteren Gang zum Amt, um den Ausweis beziehungsweise den Pass abzuholen. Die Bundesdruckerei prüft aktuell im Auftrag des Bundesinnenministeriums, ob es möglich ist, die Dokumente direkt an die Bürger*innen nach Hause zu schicken. Solange das noch nicht möglich ist, können die Kund*innen auch eine bevollmächtige Person (Familienmitglied, Bekannte*r, Kurier) beauftragen, den Ausweis oder Pass abzuholen. In den Bürgerbüro-Außenstellen ist eine Abholung auch ohne Termin möglich. Weitere Informationen über die erforderlichen Unterlagen, Gebühren und Besonderheiten bei Kinderreisepässen sind unter http://www.buergerbuero-muenchen.de zu finden. Das Servicetelefon des Bürgerbüros beantwortet telefonisch unter 233-96000 gerne alle Fragen dazu.