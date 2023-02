Urlaubsstress vermeiden: Reisedokumente rechtzeitig verlängern

Das Kreisverwaltungsreferat ruft im Hinblick auf die anstehende Urlaubssaison alle Urlauber*innen dazu auf, die Gültigkeit ihrer Reisedokumente wie zum Beispiel Reisepass oder Personalausweis zu prüfen. Falls die Dokumente bereits abgelaufen sind oder bald ablaufen, sollten Betroffene rechtzeitig einen Termin zur Ausstellung eines neues Reisepasses oder Ausweises in einem der sechs Bürgerbüros beantragen. Unter https://stadt.muenchen.de/infos/online-terminvereinbarung.html können Termine online gebucht werden.

Wer Schwierigkeiten hat, einen Termin zu finden, sollte die Webseite zu unterschiedlichen Tageszeiten besuchen. Es werden jeden Tag mehrmals neue Termine freigeschaltet, weil zum Beispiel Personen absagen. Vorausschauend planen lohnt sich also, denn kurz vor den üblichen Reisezeiten sind viele Termine bereits vergriffen. Außerdem ist zu beachten, dass es wegen der Herstellung durch die Bundesdruckerei in Berlin durchschnittlich vier bis fünf Wochen dauert, bis das neue Reisedokument abgeholt werden kann.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl: „Der Urlaub ist gebucht? Glückwunsch! Jetzt gilt es nur noch, die eigenen Dokumente zu checken und die Gültigkeit zu überprüfen und, falls notwendig, einen Online-Termin im Bürgerbüro zu buchen, um an frische Ausweispapiere zu kommen. Denn besser jetzt, wo noch genug Termine frei sind, als kurz vor den Ferien. Man spart sich damit Zeit und Stress, der die Urlaubsfreude trüben könnte.“

Wichtig zu wissen: Bei Reisen ins Ausland muss jede Personen einen Ausweis bei sich haben, um ihre Identität nachzuweisen. Innerhalb des Schengenraums reicht in der Regel ein Personalausweis aus. Für Reisen außerhalb des Schengenraums ist in der Regel ein Reisepass erforderlich. Manche Länder und Reiseveranstalter*innen verlangen außerdem, dass der Pass zum Zeitpunkt der Ausreise noch mindestens sechs Monate gültig ist.

Weil die Ausweisdokumente zentral von der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt werden, braucht es nach der Beantragung noch einen weiteren Gang zum Amt, um den Ausweis bzw. Pass abzuholen. Die Bundesdruckerei prüft aktuell im Auftrag des Bundesinnenministeriums, ob es möglich ist, die Dokumente direkt an die Bürger*innen nach Hause zu schicken. Solange das noch nicht möglich ist, können die Kund*innen auch eine bevollmächtige Person (Familienmitglied, Bekannte*r, Kurier) beauftragen, den Ausweis oder Pass abzuholen. In den Bürgerbüro-Außenstellen ist eine Abholung auch ohne Termin möglich.

Weitere Informationen über die erforderlichen Unterlagen, Gebühren und Besonderheiten bei Kinderreisepässen sind unter http://www.buergerbuero-muenchen.de zu finden. Das Servicetelefon des Bürgerbüros beantwortet unter der Nummer 233-96000 alle Fragen dazu.