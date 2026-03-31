Vandalismus in mehreren öffentlichen Gebäuden – Trudering-Riem

Am Sonntag, 29.03.2026 im Zeitraum zwischen 20:00 und 23:50 Uhr kam es zu Vandalismus an einer Bildungseinrichtung und einem Kulturzentrum durch mehrere unbekannte Täter in Trudering-Riem. Dabei wurde jeweils eine Glastür beziehungsweise ein Fenster gewaltsam geöffnet. Im Innern der Gebäude wurden Räume verwüstet, Farbe angebracht und Gegenstände angezündet. Zu einer größeren Brandentstehung kam es dabei jedoch nicht.

In der Bildungseinrichtung wurde zudem manuell ein Feueralarm und in Folge dessen ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Im Zuge dieses Einsatzes wurden die Sachschäden festgestellt.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Es entstand an beiden Gebäuden ein Gesamtschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 170 cm, 16 Jahre, hager, ca. 65 kg, südeuropäischer Erscheinungstyp, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze, blauer Jeanshose, hellen Schuhe

Täter 2:

ca. 160 cm, 16 Jahre, hager, ca. 60 kg, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze, blauer Jeanshose, schwarzen Schuhen, blauen Handschuhen

Täter 3:

ca. 180 cm, 16 Jahre, hager, ca. 70 kg, bekleidet mit grauer Daunenjacke mit Kapuze und eingearbeiteten Reflektoren, schwarzer Hose, schwarzen Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lehrer-Wirth-Straße, Werner-Eckert-Straße und Kopenhagenstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.