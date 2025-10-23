VeggieWorld vom 9. bis 10. November 2025 in München

Vom 9. bis 10. November 2024 findet die VeggieWorld bereits zum 7. Mal in München statt. Zahlreiche Aussteller:innen präsentieren im MTC vegane Produkte und Neuheiten und zeigen, wie einfach und lecker der pflanzliche Lebensstil sein kann. Dazu erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges Rahmenprogramm mit informativen Vorträgen und Live-Kochshows.

Große Produktvielfalt auf der VeggieWorld

Die Aussteller präsentieren zahlreiche Produkte mit einem weihnachtlich-winterlichen Flair, darunter Millet’s vegane Eierlikör-Alternative mit einer besonderen Spekulatius-Edition oder einem der vielen kreativen Adventskalender. Ein kulinarisches Highlight liefert auch Tea Eats, die mit fermentierten Teeblättern aufregende und exotische Salatvariationen ermöglichen.

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher:innen unter anderem auf Pralinien des Bernsteinzimmers, leckere Bananenbrote von Glowkitchen, fruchtige Smoothies von Nootz, Tempeh-Produkte der Tempehmanufaktur, hochwertigen Käse von z.B. Casheury, petit vegan oder Wilmersburger, Dips und Brotaufstriche bei NOA, Bio-Kokosnussprodukte von Dr. Goerg oder Sportlernahrung von getvuel freuen.

Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk ist, wird bei diesen Ausstellern sicher fündig: Ob vegane Soßen und Spezialitäten von Lambertus Bräu, exzellente Weine vom Weingut Fürnkranz, stylische Mode mit Aussagekraft bei Veganymous, handgemachte Seifen von Sauberkunst oder authentische Bio-Feinkost von La Selva – es ist für jeden Geschmack ein schönes Geschenk dabei.

Und es gibt auch wieder zahlreiche Neuheiten. Nicht nur bei den schon etablierten Unternehmen, sondern auch bei unseren 25 Start-ups – also Unternehmen, die nicht länger als 18 Monate auf dem Markt sind. Sie präsentieren den Besucher:innen neue und innovative Produkte, die so noch nicht im klassischen LEH verfügbar sind.

Stars der Szene auf der Bühne

Auf der Bühne zeigen Sebastian Copien, Gründer des Plant-Based-Instituts, Christian Jörg von The Gooks sowie der renommierte TV-Koch Benedikt Faust in ihren Kochshows, wie einfach und köstlich vegane Küche sein kann. Die Besucher lernen, natürliche Zutaten genussvoll zu nutzen und kreative Rezepte auszuprobieren. Vanessa Raith von Animal Equality informiert über einen tierleidfreien Lebensstil und erklärt, wie die Organisation in acht Ländern auf drei Kontinenten für Tierschutz und nachhaltige Ernährung sensibilisiert.

Auch Lea Green, preisgekrönte Foodbloggerin und Autorin, wird dabei sein und inspiriert seit mehr als einem Jahrzehnt mit kreativen, veganen Rezepten. In ihrem Online-Magazin Vegan en Vogue teilt sie saisonale Highlights, Lifestyle-Tipps und Produktneuheiten, um noch mehr Menschen für die pflanzliche Lebensweise zu begeistern.

Mit von der Partie ist ebenfalls Jacky Feldmann, Stand-up-Komikerin und Moderatorin, die mit ihrem humorvollen Bühnenprogramm das Publikum begeistert. Seit 2017 lebt sie vegan und teilt ihre Erfahrungen mit der veganen Lebensweise auch auf der Bühne mit ihrem charmanten Humor.

Natalie Neugebauer, vegane Ernährungsberaterin, unterstützt Familien, eine gesunde und pflanzliche Ernährung im stressigen Alltag umzusetzen. Sie zeigt, wie selbst wählerische Esser für pflanzliche Ernährung begeistert werden und gibt wertvolle Tipps für eine ausgewogene Ernährung, die nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Planeten zugutekommt.

Dr. Andreas Raab von Raab Vitalfood spricht über die Superkräfte der Natur und Chris Popa von ProVeg erklärt den Besuchern, wie wir alle auf unseren Tellern die Welt verändern können.