Ver.di kündigt ganztägigen Warnstreik am Flughafen München an

Flugreisende müssen streikbedingt mit einem stark reduzierten Flugplan rechnen

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für den kommenden Montag, 10. März, zu einem ganztägigen Warnstreik am Flughafen München aufgerufen. Airport-Beschäftigte der Flughafen München GmbH (FMG), der für die Passagierkontrollen zuständigen Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM), der Flugzeugabfertigungsgesellschaften AeroGround und Swissport Losch sowie weiterer Abfertigungsdienstleister sind von ver.di aufgefordert, an dem Warnstreik teilzunehmen. Über die Höhe der Streikbeteiligung bei den verschiedenen Dienstleistern kann derzeit keine Prognose abgegeben werden.

Zudem sind am Montag auch deutschlandweit Warnstreiks an zahlreichen anderen Flughäfen geplant. Daher rechnet der Flughafen München mit massiven Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Passagiere müssen sich auf einen sehr stark reduzierten Flugplan und Verspätungen einstellen. Der Flughafen, die Airlines und alle Partner stehen bereits im engen Austausch, um mit vorausschauender Planung für größtmögliche Stabilität zu sorgen und Unannehmlichkeiten für Reisende im Rahmen der Gegebenheiten weitestgehend zu reduzieren.

Von den insgesamt rund 820 geplanten Flugbewegungen am Münchner Airport werden die Airlines voraussichtlich den größten Teil annullieren. Derzeit erarbeiten die Fluggesellschaften Sonderflugpläne. Es wird erwartet, dass im Laufe des Wochenendes aktuelle Fluginformationen auf den Webseiten des Flughafens und der Airlines veröffentlicht werden. Flugreisenden werden dringend gebeten, sich über den Flugstatus bei ihrer Airline zu informieren. Sollte die jeweilige Airline Flüge annulliert haben, wird empfohlen, nicht an den Flughafen anzureisen und stattdessen die entsprechenden Reiseanbieter oder der jeweiligen Fluggesellschaft über deren Buchungswebseiten, Hotlines oder Social Media-Kanäle zu kontaktieren.

Aktuelle Informationen sind auf der Website des Flughafens unter www.munich-airport.de und den Webseiten der Airlines sobald wie möglich verfügbar. Für Dienstag, den 11. März, erwartet der Flughafen wieder einen weitgehend regulären Flugbetrieb.